永康超商店員墜樓命案起訴8人共61罪 法官裁定不行國民參審

台南永康超商30歲丁姓店員墜樓命案去年列國審訴1號，檢辯多次協商，檢方起訴店長陳女等8名被告、共計61罪，如行國民審判保守估計至少20日以上，台南地院認被告人數、犯罪事實涉犯情節，所需調查審認爭點繁雜，且檢辯調查證據數量眾多，非經長久時日顯難完成審判，裁定不行國民參與審判。

檢方起訴指出，超商陳姓女店長因前接獲客人投訴，懷疑丁姓店員侵吞超商代收客戶款項，告知四海幫海文堂成員曾、劉姓男子等人去年5月間利用他值大夜班，將他關在倉庫內以水管凌虐，隔天曾陪同他返回住處時，不慎自13樓墜樓慘死。檢方認陳女等人涉共同傷害、共同剝奪他人行動自由、強盜、非法持有具殺傷力槍彈及違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。

台南地院指出，關於辯護人聲請不行國民參與審判程序，檢察官也表示本案另有共犯未在起訴之列，將來判決可能歧異；本案犯罪事實繁雜，應行調查證據眾多，國民法官恐不能負荷，再有2名被告在押，應盡速審結，不宜延宕，所以不宜行國民參與審判程序。

台南地院指出，依據先前依國民法官法審理案件經驗，單一被告單一犯罪事實，整個審理程序需要5日；2位被告單一犯罪事實，則需7日；3位被告2個犯罪事實，則需8日。而本案總計有8名被告，起訴所犯法條共計61條罪，而檢方起訴犯罪事實共有四大項，其中第二大項犯罪事實分成1至4項、第三大項犯罪事實也可明顯區分成前、後段，如依比例計算，本案如行國民參與審判，保守估計可能仍達20日以上。

台南地院指出，告訴代理人雖具狀或言詞表示本件應行國民參審程序，惟查案件是否應行國民參與審判程序，告訴人意見雖應予尊重，然而本案被告眾多，罪名交錯繁雜，所需調查證據體量龐大，確屬情節繁雜，非經長久時日顯難完成審判。