大地主卻欠款40餘萬 行政執行署宜蘭分署動用「這招」男子全繳了

宜蘭頭城鎮莊姓男子名下擁有多筆不動產，明明是一位大地主，卻積欠個人綜合所得稅、全民健保費用及交通違規罰鍰共41萬3364元，剛好他最近有土地要賣，行政執行署宜蘭分署勒令查封其不動產，男子擔心土地賣不出去，幾天前默默把全部欠款都繳清了。

宜蘭分署表示，70歲莊姓男子滯納個人綜合所得稅、健保費用及交通違規罰鍰，經相關機關於去年12月1日起陸續移送到宜蘭分署執行。分署收案後對莊姓男子核發扣押存款的執行命令，卻只扣得3萬3千餘元；繼續追查莊男的財產狀況，發現對方在頭城鎮擁有10幾筆土地，決定今年7月發函查封土地。

莊姓男子得知後，9月30日親自到宜蘭分署把欠稅及罰款全繳了，還進一步透露他的土地已經談好價格，近期即將出售，擔心如果不繳清欠款，土地無法買賣交易。