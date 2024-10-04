大地主卻欠款40餘萬 行政執行署宜蘭分署動用「這招」男子全繳了
宜蘭頭城鎮莊姓男子名下擁有多筆不動產，明明是一位大地主，卻積欠個人綜合所得稅、全民健保費用及交通違規罰鍰共41萬3364元，剛好他最近有土地要賣，行政執行署宜蘭分署勒令查封其不動產，男子擔心土地賣不出去，幾天前默默把全部欠款都繳清了。
宜蘭分署表示，70歲莊姓男子滯納個人綜合所得稅、健保費用及交通違規罰鍰，經相關機關於去年12月1日起陸續移送到宜蘭分署執行。分署收案後對莊姓男子核發扣押存款的執行命令，卻只扣得3萬3千餘元；繼續追查莊男的財產狀況，發現對方在頭城鎮擁有10幾筆土地，決定今年7月發函查封土地。
莊姓男子得知後，9月30日親自到宜蘭分署把欠稅及罰款全繳了，還進一步透露他的土地已經談好價格，近期即將出售，擔心如果不繳清欠款，土地無法買賣交易。
宜蘭分署呼籲，民眾如收受各行政機關命繳納稅費、罰鍰的公文，應馬上繳納，否則將遭各行政機關依法移送行政執行署各分署執行；如果收到分署的執行處分公文，也要妥善面對處理，若無力一次繳清全部費用，可以辦理分期繳納，以免財產被查封。
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