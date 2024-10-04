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女街友內褲「沾了大便」躲過性侵 他遭判1年刑還要監護3年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

16年前曾在台北車站地下停車場性侵女子的劉姓男子，去年1月在228和平紀念公園強推拄著拐杖助行器的女街友進入2號公廁猥褻，女街友反抗但仍被摀住口鼻，直到劉發現她內褲上沾有糞便才停手。台北地院依強制猥褻罪判劉1年徒刑，刑後監護3年，台灣高等法院駁回劉上訴。

劉因中度智能障礙，辨識行為違法能力減低，而他在2008年5月8日，於台北車站東地下停車場也從性侵女子遭判刑。

女街友指控，2023年1月11日凌晨1點多，她如廁完正準備離去，素不相識的劉竟將她推回女廁，她大喊「不要」並辱罵對方，但劉仍一手摀住她口、鼻，以另一手拉下她的外褲，並伸入內褲內強行撫摸。後來因劉發覺她的內褲上沾有大便，才離開女廁，並在洗手台清洗，隨後離去。

劉不滿一審遭判刑，提上訴，並聲稱「我真的沒有做，請判我無罪」。律師辯稱本案無積極證據可補強，就算劉真的有做，經鑑定也確認他智能不足、控制能力低於常人，智識程度大約是14歲以下的兒童，應可依刑法第19條第2項減刑。

高院整理不爭執事項，包過劉屬中度智能障礙、案發當天在女廁遇見被害人、監視器佐證公廁外的影像等。

案發後，社工和警察陪女街友到台大醫院驗傷、採檢，採檢檢體送刑事局鑑定，發現她的下體及腹部內側微物、內褲內側微物均檢出同一男性Y染色體DNA-STR型別，且與劉相符，高院認定劉確曾碰觸被害人的長褲、腹部內側及內褲。

另外從監視器畫面可見，劉當時露出生殖器，並碰觸到被害人沾有糞便的內褲，因而停手而到洗手台清洗。

高院指出，羅姓女社工說被害人有創傷後的負面情緒反應，被害人也無故意設局羅織構陷被告的必要，劉否認犯行之說不可採。高院認為一審認事用法無不當，量刑和諭知的監護處分期間也妥適，劉上訴無理，因此駁回。

劉姓男子強推拄著拐杖助行器的女街友進內2號公廁猥褻，女街友反抗但仍被摀住口鼻，直到劉發現她內褲上沾有糞便才停手。台北地院依強制猥褻罪判劉1年徒刑，刑後監護3年，台灣高等法院駁回劉上訴。示意圖／聯合報系資料照
劉姓男子強推拄著拐杖助行器的女街友進內2號公廁猥褻，女街友反抗但仍被摀住口鼻，直到劉發現她內褲上沾有糞便才停手。台北地院依強制猥褻罪判劉1年徒刑，刑後監護3年，台灣高等法院駁回劉上訴。示意圖／聯合報系資料照

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