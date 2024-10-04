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中油「最貪公務員」想出國參加兒婚禮　聲請解境管遭打臉

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，辦公室被搜出2710萬元鉅款，後續又清查出多名幹部也涉嫌向廠商索賄，徐漢被橋頭地檢署依貪汙治罪條例罪嫌起訴後，去年6月裁定500萬交保，但限制出境、出海，近期傳出徐漢以「出國參加兒子婚禮」為由，聲請解除境管，遭法院打臉，法官認其有「有逃亡之虞」，仍裁定延長限制出境、出海8個月。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，橋檢2年前偵辦期間，檢方清查徐漢至少在8件標案中收賄，由於徐漢任職中油煉製部執行長期間，有2億元以下採購案的權限，其經手的工程共有冰水機等8個標案，得標金額自3千萬元至1億9千9百萬元，總金額近10億元。

檢方查扣不法金額共約3千萬元，其中徐漢涉貪，辦公室就被搜出2710萬元現金，曾刷新司法史上貪污現金查扣紀錄；檢方將徐漢、黃姓退休經理、劉姓白手套等人依貪汙治罪條例罪嫌起訴。

檢方另外查出黎姓課長與袁姓技術員涉採購貪污，檢方依貪污等罪嫌起訴黎男、袁男及3名行賄廠商，遭橋院分別判10年8月至8月不等徒刑。全案可上訴。

徐漢因涉貪被起訴後，被院檢羈押1年多，去年6月才獲以500萬元交保候傳，並限制出境、出海，得按時向院方法警室報到。

近期傳出徐漢以「出國參加兒子婚禮」為由，向橋頭地院聲請解除境管，但法官認為徐有「逃亡之虞」，駁回其請，仍裁定延長限制出境、出海8個月。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪瀆遭起訴，近日傳出以出國參加兒子婚禮為由，聲請解除境管，但遭法院以有逃亡之虞駁回。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪瀆遭起訴，近日傳出以出國參加兒子婚禮為由，聲請解除境管，但遭法院以有逃亡之虞駁回。圖／翻攝畫面

中油 貪污

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