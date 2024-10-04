不滿分手！教唆人對女星楊麗菁保時捷噴漆 龔偉倫4罪遭訴

曾多次參加公職選舉的女星楊麗菁前男友龔偉綸，因2人感情生變，涉嫌於今年4月1日，以3萬3000元教唆吳姓男子潛入楊女住處停車場，朝楊女保時捷休旅車噴上紅漆「小三」、「妓女」等不雅字眼。台北地檢署依侵入住宅、恐嚇危害安全、公然侮辱、毀損共4罪將龔、吳2人起訴。

龔、楊2人曾有一段情，但後來雙方鬧翻，楊女曾向媒體爆料，指稱男方是恐怖情人，雙方分手後互控恐嚇、妨害名譽等罪，最後和解收場。

龔男曾在2016年登記參選立委，因涉嫌學歷造假，被依偽造文書罪判刑3月，可易科罰金。2018年他又登記參選台北市議員，因未申報政治獻金10萬元，被監察院依違反政治獻金法送辦，遭檢方緩起訴1年，並支付國庫10萬元。

2022年九合一選舉，楊女在臉書PO文指出，龔男竟又跑去參選新竹市，並重提自己3年多前與龔男不堪回首的一段感情，被對方欺騙、傷害、恐嚇，讓她心力交瘁，龔男提告楊女涉嫌違反選罷法等罪，去年遭檢方不起訴。< 女星楊麗菁前男友龔偉綸涉嫌教唆吳姓男子，朝楊女保時捷休旅車噴上紅漆「小三」、「妓女」等不雅字眼遭北檢起訴。記者翁至成／翻攝