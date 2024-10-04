精密公司3年營業額逾2千萬 無意清償欠稅200萬 負責人遭管收

台南市某精密公司滯欠營業稅、營利事業所得稅及勞保退休金等224萬多元，經南區國稅局移送強制執行，行政執行署台南分署於山陀兒颱風前夕通知趙姓負責人到場，發現公司近3年銷售額達2261萬元，他3年來自公司帳戶提領3603萬多元，未用清償欠稅，經法院裁定准予管收。

據調查，該公司滯欠112、113年度營業稅、111、112年度全民健康保險費、111至113年度勞工保險費及勞工退休金費用、追繳政府採購法押標金，以及違反勞動基準法、勞工保險條例、就業保險法、勞工職業災害保險及保護法罰鍰等，尚欠金額合計224萬5769元。

行政執行官調查發現，趙男自110年間起陸續自公司帳戶提領，金額合計達3603萬多元，另公司111年至113年間銷售額達2261萬多元，未用清償所欠款項。

9月30日上午通知他到場，經執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務可能，故不履行」及「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」等管收事由，當場留置，並移送台南地院聲請管收，法官開庭審理後，當晚7點25分裁定准予管收。