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「驚世空姐」潑汽油活活燒死老公 法院最終判關12年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

李姓前空姐離職後和小8歲的楊姓男子結婚，因婆媳問題，她不滿丈夫態度消極，兩人爭吵後潑汽油將丈夫活活燒死，法院三度依殺人罪判15年徒刑，判決被最高法院撤銷發回更審，更二審改判李女12年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞

李女（44歲）和楊（36歲）婚後同住，而李女常和公婆起衝突，婆媳關係緊張，她2021年3月曾在臉書貼文，附上手臂齒痕照片，控訴婆婆咬她還潑辣椒油，夫家則拿影片反擊婆婆遭李女打巴掌、腳踹，網友形容是對「驚世婆媳」。

李女也曾對丈夫、公婆家暴，而被公婆提告，被依傷害、毀損罪分別判處8月、3月徒刑確定。李女心生不滿，並認為丈夫沒積極調停、態度消極而遷怒，她2021年3月11日先到加油站購買汽油，回家朝熟睡中的丈夫潑灑，再以手機錄影、手持打火機，質問丈夫自己挨告一事。

丈夫頻頻表示，「這個油氣就會燒了，妳不要不相信，這個有油氣就會燒了，有油氣就會燒了」、「我不想要…我還想活好不好，妳不要這樣子」等語，但李女不以為意，回覆「I don't care」，並數次持打火機逼近丈夫點火，強逼丈夫下跪鞠躬道歉。

丈夫為求自保，趁隙起身拿取地上的寶特瓶，導致瓶內剩餘汽油潑灑出來，李女轉身閃避後，執意回身再次點燃打火機，未料火焰先點燃李女身上的汽油，再讓丈夫全身著火，丈夫躲進臥室自行以棉被滅火，但送醫急救一個半月後仍不治。

李女否認犯行，供稱她只是要嚇唬丈夫，是丈夫拿寶特瓶對她回潑汽油，才會造成起火延燒，她也在庭上向公婆致歉，但未獲原諒。。一、二審及更一審均依殺人罪判李女15年徒刑，最高法院以未查明李女有無放火故意，兩度撤銷原判決、發回更審。

台中高分院更二審認為，李女曾從事空服員多年，受過飛航安全訓練，明知屋內狹小、多易燃物，且面對丈夫求饒仍縱火，顯有殺人犯意。李女和丈夫、公婆夙怨積累，心生不滿而行凶，但放火後有拿滅火器撲滅火勢，未對社區住戶造成更大損害。

更二審指出，李女朝丈夫身上、周邊潑汽油，衝突中意外引燃火花，認定她有殺人不確定故意，而非直接故意，且放火部分屬於中止未遂得減輕事由，依殺人罪改判12年徒刑；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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李姓前空姐朝丈夫澆淋汽油並點火致死，最高法院依殺人罪判李女12年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
李姓前空姐朝丈夫澆淋汽油並點火致死，最高法院依殺人罪判李女12年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

丈夫 最高法院 殺人

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