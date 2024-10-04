快訊

朝野繼續戰！藍白聯手56比50 再度封殺總預算

電價罕見1年漲2次…還需2千億元補貼？經長郭智輝這樣說

基隆天外天焚化爐崩山！10餘垃圾車陷落 先搶救大型機具

台中保母偷情被抓包不收斂 繼續和人夫赴日同房睡判賠50萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓保母介入林姓女子家庭，和她先生交往、出遊，被抓包後簽承諾書保證不再往來否則要賠500萬元，但黃毫無收斂，持續和林夫往來甚至一起去日本玩還同房睡；法院認定她根本沒要履行承諾，但考量求償500萬元超過她9年薪資，僅判黃女應給付林女50萬元，可上訴。

林女控訴，2023年發現先生和黃女密切往來，常一起出遊吃飯，先生後為求原諒承諾要斷絕和黃女交往關係，她也要求黃女簽立承諾書保證不再和她老公接觸，若有違反應賠償她500萬元。

林女說，黃女簽承諾書後持續和她先生往來，先生甚至替黃女及其2名小孩訂購日本旅遊行程，後又被她抓包才取消，先生再次想挽回家庭，寫下自白書坦承持續外遇，但今年2、3月，黃女還是和她先生一起去日本玩，甚至單獨同房過夜，對黃依承諾書求償500萬元。

黃女抗辯稱，簽承諾書後主動跟林夫聯絡，無曖昧往來，且又誤會對方要離婚才回應他，去日本時也不知林夫打算同行，是他自己訂購同樣行程，旅日期間也沒有同房睡，認為沒有違反承諾書內容。

台中地院查，依林夫寫的自白書，黃女簽承諾書後仍繼續和他以每周2、3次頻率聯絡，甚至交付護照給他相約一起出國旅遊，郭也訂購赴日行程，顯然已經違反承諾書約定，另根據旅行社紀錄，發現黃女、林夫同房睡，也逾越一般男女正常交往分際。

法院認為，黃女簽承諾書後仍繼續和林夫聯絡，被發現竟還一起赴日旅遊，可見黃女不但沒有履行承諾書真意，還二度破壞林女婚姻，造成她精神痛苦。

法院審酌，黃女擔任保母月薪約4萬5000元，獨自扶養2名小孩，若以求償500萬元，已超過黃女9年薪資總合，況且她還有2名小孩要養，酌減後僅判黃女應給付林女50萬元。

示意圖。示意圖／ingimage
示意圖。示意圖／ingimage

同房 小孩 日本

延伸閱讀

台積電女員工偷吃人夫 自稱「小寶貝」幫打手槍下場曝光

台南男嬰噎痰腦死保母稱「手機3G無法打119」社會局研議設緊急鈕

台南保母被控男嬰呼吸困難卻要家長自送醫 社會局：案情待釐清

正宮復仇命案！18歲小三與人夫當眾親吻突遭刺死 驚嚇過程全曝光

相關新聞

「驚世空姐」潑汽油活活燒死老公 法院最終判關12年定讞

李姓前空姐離職後和小8歲的楊姓男子結婚，因婆媳問題，她不滿丈夫態度消極，兩人爭吵後潑汽油將丈夫活活燒死，法院三度依殺人罪...

精密公司3年營業額逾2千萬 無意清償欠稅200萬 負責人遭管收

台南市某精密公司滯欠營業稅、營利事業所得稅及勞保退休金等224萬多元，經南區國稅局移送強制執行，行政執行署台南分署於山陀...

台中保母偷情被抓包不收斂 繼續和人夫赴日同房睡判賠50萬

台中黃姓保母介入林姓女子家庭，和她先生交往、出遊，被抓包後簽承諾書保證不再往來否則要賠500萬元，但黃毫無收斂，持續和林...

影／投資480萬「再交218萬才出金」 退休公務員被詐報警逮車手

退休公務員洪姓老翁日前遭遇假投資詐騙，陸續交付480萬元遲未獲利，見詐欺集團稱「再交218萬元才能出金」，驚覺受騙，報警...

北市知名相機店遭控收預購款不出貨 老闆神隱...自救會人數破百

台北市相機街老字號的相機專賣店，驚傳大規模消費糾紛。有民眾在網路社群Dcard發文，指控該相機店至少收了260萬元預購款...

青少年離家 朋友小心犯罪

刑法妨害婚姻及家庭罪，和誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處三年以下有期徒刑；略誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。