台中保母偷情被抓包不收斂 繼續和人夫赴日同房睡判賠50萬

台中黃姓保母介入林姓女子家庭，和她先生交往、出遊，被抓包後簽承諾書保證不再往來否則要賠500萬元，但黃毫無收斂，持續和林夫往來甚至一起去日本玩還同房睡；法院認定她根本沒要履行承諾，但考量求償500萬元超過她9年薪資，僅判黃女應給付林女50萬元，可上訴。

林女控訴，2023年發現先生和黃女密切往來，常一起出遊吃飯，先生後為求原諒承諾要斷絕和黃女交往關係，她也要求黃女簽立承諾書保證不再和她老公接觸，若有違反應賠償她500萬元。

林女說，黃女簽承諾書後持續和她先生往來，先生甚至替黃女及其2名小孩訂購日本旅遊行程，後又被她抓包才取消，先生再次想挽回家庭，寫下自白書坦承持續外遇，但今年2、3月，黃女還是和她先生一起去日本玩，甚至單獨同房過夜，對黃依承諾書求償500萬元。

黃女抗辯稱，簽承諾書後主動跟林夫聯絡，無曖昧往來，且又誤會對方要離婚才回應他，去日本時也不知林夫打算同行，是他自己訂購同樣行程，旅日期間也沒有同房睡，認為沒有違反承諾書內容。

台中地院查，依林夫寫的自白書，黃女簽承諾書後仍繼續和他以每周2、3次頻率聯絡，甚至交付護照給他相約一起出國旅遊，郭也訂購赴日行程，顯然已經違反承諾書約定，另根據旅行社紀錄，發現黃女、林夫同房睡，也逾越一般男女正常交往分際。

法院認為，黃女簽承諾書後仍繼續和林夫聯絡，被發現竟還一起赴日旅遊，可見黃女不但沒有履行承諾書真意，還二度破壞林女婚姻，造成她精神痛苦。