影／投資480萬「再交218萬才出金」 退休公務員被詐報警逮車手
退休公務員洪姓老翁日前遭遇假投資詐騙，陸續交付480萬元遲未獲利，見詐欺集團稱「再交218萬元才能出金」，驚覺受騙，報警處理。台北市松山警分局介入後將計就計，與洪男聯手誘捕詐欺車手閻姓男子，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，北檢複訊後聲押獲准。
警方調查，82歲洪姓男子今年8月間被加入LINE假投資群組，遭「股票老師」慫恿下載假投資軟體，陸續依指示面交5次，共交付480萬元，後續見投資軟體顯示投資有獲利，但卻遲未出金，詢問假投資老師後，對方回應「需再交付218萬元保證金即可出金」，洪男驚覺受騙，報警處理。
台北市松山分局中崙派出所9月21日獲報後展開偵辦，9月24日由洪男向詐團佯稱願交付保證金，將詐欺車手約至松山區某超商內面交，便衣員警見29歲閻姓男子現身，立即上前逮人。
據悉，洪男是退休公務員，此次遭詐損失部分退休金；閻男先前就曾涉詐欺案，落網卻稱「上網求職不慎淪為詐欺車手」，否認犯案。
警方表示，全案詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將閻男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。另提醒，詐團常於社群網站上置入假投資廣告，或傳送假投資訊息，民眾切勿輕信「穩賺不賠」、「高獲利」等話術，如有疑問可撥打165或110專線查證。
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