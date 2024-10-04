北市知名相機店遭控收預購款不出貨 老闆神隱...自救會人數破百

台北市相機街老字號的相機專賣店，驚傳大規模消費糾紛。有民眾在網路社群Dcard發文，指控該相機店至少收了260萬元預購款，不斷延遲出貨，詢問退款卻態度敷衍，2日甚至關閉Instagram、Facebook帳號，已成立自救會，群組人數已達138人；她提出5大疑點，懷疑相機店拖延原因不單純，已報警，怒批「店家太不老實」，不少網友留言「受害+1」、「趕快還錢」。

發文者說，6月預購一台GR3X，當下被打電話催促要付全額的訂金，聽到全額訂金時有存疑，但看到該店的評價良好、是老店，於是匯款3萬4000元。

她說，當時計畫8月底要去日本玩，老闆也說應該可以到貨，8月9日店家在Instagram貼文說延遲出貨，詢問得知「9月、10月會到」，最後抱著沒有相機的遺憾在9月出國。

她選擇相信店家，孰料至9月底都未被聯繫，感覺怪異上網看，赫然發現相機店的Google評論有各種要求出貨、退款評論，9月27日馬上聯繫要求退款，但店家態度消極，不只隔幾天才回覆，最後直接不讀不回，於是成立受害者群組。

隨著被害者越來越多，她整理5大疑點，店家收款帳號高達11個，相機排序前後不一，店家會刪留言、Google評論，明明沒有貨，卻用其他帳號在臉書社團販售客人多訂的相機，大量收取全額預購金，店面不營業，關閉Instagram、Facebook帳號。

初步統計，該相機店已有將近56台欠貨，收了至少260萬的貨款，卻一直延遲出貨、退款，因此發文呼籲，若有預購，店家用各種理由拖延退款或相機，請馬上報警。

事件發酵後熱議，本報聯繫上另一名受害者，她爆料說不只GR3X，該店家用同樣套路，開放預購要價更高的「富士X100VI」。

被害女子說，3月時看到該店家在Instagram上大打廣告，稱富士X100VI有少量預購，由於這款是熱門機，其他相機店會收小額訂金，但取消不能退款，等個一年都有可能，發現該間店主打「兩個月左右到貨，沒到貨可退款」，考慮後決定購買。

她說，5月29日全額匯款購買，相信2個月左右到貨，得知7月31日沒貨選擇繼續等，等到9月26日得到「沒辦法有確切出貨時間」的回覆，10月1日要求退款，店家回覆「10月25日才可以退款」後，就此人間蒸發。

她說，「真的很怕店老闆捲款跑路」，自救會不少被害者傳Line質疑詐欺詢問，店家的回應非常奇怪，像是「你有報警的話，我們就會跟警察聯繫，不會在25日退款」、「報警就不會再優先退款，直接跟警察或是法院處理」，且3日下午4點半之後，店家就完全裝死、不回應，已準備向消保會申訴，並報警提告詐欺。

記者試圖聯繫相機店，電話未開機，截稿前也未回應Line訊息；記者打聽附近店家，不少同行聽聞此事，大嘆「這種老店還搞出這種消費糾紛，不敢置信」。