青少年離家 朋友小心犯罪

青少年貪玩離家，恐讓朋友陷入和誘、略誘罪。圖／AI生成 刑法妨害婚姻及家庭罪，和誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處三年以下有期徒刑；略誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處一年以上七年以下有期徒刑，其中「和誘未滿十六歲之人，以略誘論」。

律師蕭皓軒表示，若嫌疑人、被誘人雙方都是未成年人間「主動」聯繫，通常較有利嫌疑人；實務上個案通常出於未成年人內心意思所做出的決定，非受嫌疑人行為所影響。資深警官表示，略誘罪是保護未成年人，若嫌疑人同樣未成年，交由少年法庭審認其罪責。

除了青少年貪玩離家，恐讓朋友陷入和誘、略誘罪，父母離婚放棄監護權，阿嬤堅持留下金孫，也可能涉略誘罪。

桃園一對夫妻離婚後小孩親權歸母親，五旬阿嬤爭搶金孫帶回老家，無視前媳婦多次要求返還，向家事法庭聲請交付子女，仍不願交出金孫，直到被控刑法略誘罪。法院認為，阿嬤侵害親權行使情節重大，且一再用訴訟手段拖延，依略誘罪判六月徒刑，不予緩刑，阿嬤上訴，高院不採信其說詞，駁回上訴。