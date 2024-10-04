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失聯少女找網友 8男全辦略誘罪

聯合報／ 記者蕭雅娟曾伯愷蔣永佑／連線報導

一名15歲少女離家失聯八天，警方查出八名男網友見過少女，二人還收留她夜宿，將八男依略誘罪送辦，引發討論。圖／聯合報資料庫
一名15歲少女離家失聯八天，警方查出八名男網友見過少女，二人還收留她夜宿，將八男依略誘罪送辦，引發討論。圖／聯合報資料庫
一名十五歲少女離家失聯八天，警方查出八名男網友見過少女，二人還收留她夜宿，將八男依略誘罪送辦，引發討論。法界認為，少女若自主斷絕與家人聯繫，實務上八男恐不構成犯罪，但若對少女有其他不正當行為違反兒少法規定，可處罰鍰並得公布姓名。

該名新北市十五歲少女今年六月底與家人到澎湖遊玩，回台意猶未盡，向父提出「還想再去玩水」被拒，七月一日清晨外出買早餐，帶著一支手機出門後未歸，不接電話或斷訊，家人報警。

警方查出，少女離家後先搭計程車到蘆洲區會見一名男網友，接著主動聯繫另七名男網友，陸續接應到蘆洲、新竹、桃園龜山等處，這些網友陪同四處遊玩，二人還收留少女在家過夜。

因少女不時關掉手機，警方透過少女IG追查，鎖定廿歲楊姓、高姓兩名男網友，七月八日晚上在桃園龜山區高男家中尋獲少女。

少女供稱，失聯八天都是她主動聯繫網友，沒受到脅迫、略誘，單純只是想跟網友出去玩。警方通知涉案男網友們到案說明，依略誘罪嫌全部函送法辦。

刑法規定「和誘未滿十六歲之人，以略誘論」，因少女未滿十五歲，男網友若引誘離家，即涉略誘罪；但少女稱主動離家、男網友被動收留過夜，資深檢察官認為理論上不構成略誘罪，仍需依個案事證而論。

律師陳銘鋒說，和誘、略誘罪中關鍵為「禁止聯繫」，若無事證證明網友禁止少女聯繫家人，少女是自行關閉手機阻斷家人聯繫，八名男網友應無涉犯和誘、略誘罪。

不過少女離家長達八天，法界認為網友若涉兒少法第四十九條第一項規定，可處六萬以上六十萬以下罰鍰，並得公布其姓名，該法條包含任何人對兒童及少年不得有遺棄、身心虐待、拐騙、帶領進入有礙身心健康場所等行為。

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