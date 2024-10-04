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擅闖新竹香山濕地挖蛤蜊 網紅觸法

聯合報／ 記者黃羿馨游振昇／連線報導

網路頻道到香山濕地拍片，違法挖蛤蜊遭檢舉。圖／新竹市府提供
網路頻道到香山濕地拍片，違法挖蛤蜊遭檢舉。圖／新竹市府提供
社群交流平台Dcard的YouTube頻道推出新單元，主持人到新竹香山拍攝，未經許可進入國家級保護區香山濕地，現場採集蛤蜊，遭網友質疑觸法。新竹市政府表示，將依濕地保育法約談當事人，最高可裁罰30萬元，若造成動物死亡可罰到50萬，將視情況依法裁處。

高美濕地位於野生動物保護區，2008年歌手蕭敬騰拍攝MV，工作人員在濕地潑油燒鋼琴遭檢舉，遭當時的台中縣農業處開罰15萬元。旅遊節目主持人Janet拍節目時，2008年在高美濕地玩「沙板」，遭當時的農委會開罰導演10萬元、主持人等4人罰5萬元。

Dcard旗下YT頻道推出新企畫，主持人蒙眼選取台鐵車站，在當地吃美食、旅遊一整天，締造高流量，受網友喜愛。最近一集節目，違反濕地保育法遭檢舉。

主持人抽到新竹香山車站，一行人踏進香山濕地時，遇見婦人在挖蛤蜊，便向婦人借用耙子跟著挖，還進行PK賽，節目上傳後遭質疑違法，未經許可進入濕地、採集蛤蜊。

Dcard發表聲明道歉，表示在拍攝影片時，不慎進入濕地保護區挖蛤蜊，呼籲香山濕地是國家級保護區，有登記的漁民才能進行漁業活動。

竹市產發處表示，接獲通報後已掌握影片，將約談當事人說明；違反相關規定可罰6萬元至30萬元罰鍰，因而致野生動物死亡者，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，將視後續情況依法裁處。

蛤蜊 野生動物保護區 高美濕地

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