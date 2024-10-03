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電玩收賄案洩密稽查時間 竹市府產發處僱員遭起訴調職

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市爆發賭博電玩收賄案，其中涉案的警察局保安科前秘書宋瑞展及市府產發處孫姓約僱人員、市議會彭姓秘書兩夫妻昨均遭起訴。產發處表示，已將孫女調離原職，後續將針對該員進行專案考核依規處置。

檢方查出，宋瑞展收受外號「劉老師」的劉姓電玩業者上千萬元投資分紅及公關費。劉為了經營賭博電玩順利，2021年10月起招募宋及多名退休警官擔任股東參與電子遊戲場經營，逐月分配投資紅利，並按月給公關費及勞務費，請宋等人幫忙打點市警局督察科及行政科規避查緝。

其中產發處孫姓約僱人員及市議會彭姓秘書2夫妻也涉案。孫女是產發處工商科指派參與聯合稽查小組的排班人員，負責在前1周自登記列管的商店家預先製作聯合稽查不良場所出勤路線表及聯合稽查商業活動出勤人員簽到單，而孫女多次洩露相關訊息及時間表給電玩業者，藉此讓店家躲避查緝。

全案新竹地檢署昨天偵查終結，將孫姓約僱人員及市議會彭姓秘書2夫妻依公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪嫌起訴。

對此新竹市產發處表示，孫姓約僱人員於2017年間辦理相關稽查業務違失，遭新竹地檢署起訴，先前已將孫女調離原職，本案尊重司法秉公審理，後續產發處將針對該員進行專案考核依規處置，另有關聯合稽查業務，新竹市政府仍秉持依規辦理，並將持續落實相關保密規定。

新竹市產發處孫姓約僱人員及市議會彭姓秘書2夫妻，涉嫌多次洩露相關訊息及時間表給電玩業者，藉此讓店家躲避查緝。圖／新竹地檢署提供
新竹市產發處孫姓約僱人員及市議會彭姓秘書2夫妻，涉嫌多次洩露相關訊息及時間表給電玩業者，藉此讓店家躲避查緝。圖／新竹地檢署提供
檢方查出，宋瑞展收受外號「劉老師」的劉姓電玩業者上千萬元投資分紅及公關費。圖／新竹地檢署提供
檢方查出，宋瑞展收受外號「劉老師」的劉姓電玩業者上千萬元投資分紅及公關費。圖／新竹地檢署提供

收賄 新竹 賭博

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