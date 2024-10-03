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2陸遊客滋擾港人活動 移民署認定違規要求出境

中央社／ 台北3日電

移民署外觀照。記者翁至成／翻攝
移民署外觀照。記者翁至成／翻攝

在台港人團體在捷運西門町站出口廣場宣講，遭2名中國遊客破壞旗幟並出言挑釁；移民署今天表示，將依違反大陸地區人民進入台灣地區許可辦法廢證，後續要求2人出境。

1日是中共建政75週年，在台港人申請獲准在台北捷運西門站1號出口舉辦「十一國殤賀佢老母」集會活動，樹立「光復香港」黑色旗幟，現場聚集約20人，藉此抗議中國侵害香港等地的民主自由人權。

但宣講活動開始前，2名中國遊客忽然鬧場，並把在台港人設置旗幟拔起丟在地上，其中1名男子高喊「今天是中國國慶節，我不允許有這種旗插著」。因現場有警方戒備，員警立即上前阻止，並要求2名中國遊客離開現場。

內政部移民署今天透過訊息表示，2名姚姓中國民眾經北市警方昨晚把人移交台北市專勤隊處理，後續已依違反大陸地區人民進入台灣地區許可辦法規定，廢止2人停留許可及註銷入出境許可證，後續將執行或要求強制出境。

移民署指出，2名姚姓中國民眾以探親事由申請來台灣，1日在西門町滋擾在台港人活動，依大陸地區人民進入台灣地區許可辦法，中國籍人士來台須依來台目的申請相符事由，在台期間不得有傷害台灣尊嚴及貶低台灣地位言行。

移民署表示，2名中國籍民眾經許可來台探親，但被探視家屬卻不在台灣，原探親事由已消失，因此註銷其入出境許可證，將依規定要求2人強制出境。

據了解，2名姚姓中國籍民眾為姊弟，年紀介於30歲左右，申請來台原本是要探視岳母，但當天經過捷運站時發現在台港人活動，進而與主辦單位發生口角，並拔掉旗幟丟在地上，因2人已違反相關規定被要求出境，時間預定在颱風離台後。

移民署指出，中國籍人士來台應遵守相關規定，如有違法、違規等狀況，絕不寬貸，且會依相關規定裁處，維護兩岸健康有序交流。

國籍 移民署 陸客 香港

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