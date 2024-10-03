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與男友凌虐4歲親兒判10月 她以照顧一家老小求減刑被駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

李姓女子前年10月中旬將4歲童自堂叔家接回，與柯姓男友同住1個月，經常辱罵他不聽話、尿床及吃飯速度慢，以徒手或球棒毆打頭部及身體，抓頭撞擊冰箱，甚至從2樓樓梯踢到1樓，社工發現他遍體鱗傷而提告，一審認2人成年人故意對兒童犯傷害罪均處10月，生母不服上訴遭駁回。

李女上訴，稱因家中有年老70幾歲行動不便母親，2名兒童要撫養，經濟方面都是由她一肩扛起，若入監服刑，經濟斷炊，家中長輩以及2名兒童無人照顧，她向法官請求減刑或易科罰金。

台南高分院審酌，案發時身為被害人母親，不僅未善加保護、教養反而毆打被害人致全身多處擦挫傷、瘀傷，實顯惡劣。又當時被害人為學齡前幼童，遭母親傷害及凌虐行為，已對他造成相當程度心靈創傷，嚴重影響未來人格發展。

兼衡李女犯後坦承犯行態度、自承智識程度與生活狀況、被害人安置狀況等一切情狀，並參酌告訴代理人社工意見等一切情狀，原審認李女共同犯成年人故意對兒童犯傷害罪處10月。

台南高分院表示，李女上訴所指其家庭狀況等節，已經原審量刑時列為量刑因子詳予審酌，且原審所量處刑度與罪刑相當原則及比例原則無悖，並無違法或不當，也無量刑過重情況，駁回上訴。

一審判決指出，李女及柯因不滿李童不聽話、尿床、吃飯速度慢、亂倒食物、言語表達不清，2人時常辱罵、以徒手或金屬球棒毆打其頭部或身體、抓頭部撞擊冰箱，柯將他重摔在地上，李女曾將他從2樓樓梯踢到1樓，共同對李童施虐，並致李受有頭部外傷、胸腹部及四肢多處擦挫傷、瘀傷，也影響李童情緒狀況、身心狀況，妨害其身心健全或發育。

李童堂叔說，小孩自出生就與他同住，安置前遭母親帶走照顧1個月。事發後，去年3月4日被接回家中，小孩情緒方面變的很容易驚恐及害怕，只要做錯事，照顧者大聲說話，小孩就會直接哭泣，以前都很活潑。

社工表示，前年10月底訪視李童時，發現他身上有傷勢。且在生母照顧下個性、外觀、情緒，與他在堂叔家的照顧下不相同。

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台南高分院表示，李女上訴所指其家庭狀況等節，已經原審量刑時列為量刑因子詳予審酌，且原審所量處刑度並無違法或不當，也無量刑過重情況，駁回上訴。圖／本報資料照
台南高分院表示，李女上訴所指其家庭狀況等節，已經原審量刑時列為量刑因子詳予審酌，且原審所量處刑度並無違法或不當，也無量刑過重情況，駁回上訴。圖／本報資料照

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