罵「最正馬尾女警」公主病、花瓶無腦 台中女粗工下場曝

台中陳姓女粗工與被封為「最正馬尾女警」的林姓女警不認識，卻上Dcard、臉書靠北police，罵林員「公主病」、「花瓶無腦」，被林提告妨害名譽，陳雖辯稱沒指名道姓，但法院以她明確提到林員任職單位、工作單位，顯有針對性，依散布文字誹謗罪判陳拘役45日，可上訴。

檢警調查，陳女不認識林員，2022年5月14卻在Dcard網站以暱稱「森77的皮姐」，張貼「她我女兒的同學，特考出來的」、「她一直都還要依賴我女兒幫她打卷宗報告」，「那些幫她說話的要不要去問這位公主病小女警為何跟我女兒撕破臉。」

陳女除辱罵林員「公主病」外，又在臉書社團靠北police張貼「交通警花，上班拍抖音被投訴才會想調台中，還不承認說過的話還威脅告別人，花瓶就花瓶不要也無腦。」指摘她上班不務正業，經林女提告。

台中地院審理時，陳女矢口否認犯行，表示有上網發文，但辯稱沒有針對性，也無指名道姓，並未寫出林員的名字，也已經將Dcard對她不利的資料通通刪除了。

法院查，陳女網路言論雖都以「她」作為林員代稱，還明確說出「她」任職單位、工作內容顯然有針對性，另在臉書靠杯police留言「交通警花也是啊，上班拍抖音被投訴才會想調台中」、「花瓶不要也無腦」，更明確指出談論對象身分。

法院認為，陳女以「這位公主病小女警」、「花瓶就花瓶不要也無腦」等語，依社會通念實有輕蔑他人使人難堪之意，是針對個人負面評價之字眼，而有嘲諷、輕視意思，足以貶抑他人人格、名譽，顯是侮辱之言語。

法院審酌，陳女在大眾所公然使用的網路，刻意為侵害林員名譽留言，犯後一再狡辯，考量陳女無前科，在台中從事粗工等一切情狀，依散布文字誹謗罪判她拘役45日，得易科罰金。