包庇賭博涉收賄千萬 竹警宋瑞展被訴

新竹市警局保安科秘書宋瑞展涉貪遭起訴繼續羈押。圖／報系資料照 竹市警察局保安科秘書宋瑞展涉嫌收受電玩業者賄賂上千萬元，被羈押4個月後，新竹地檢署偵結，昨將他依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴，移審法院後，他一度哽咽，以罹癌為由爭取交保，但法官認為他有串證之虞，且有子女在海外工作，有逃亡可能，裁定繼續羈押。

市警局指出，宋瑞展身為執法人員，涉及貪汙收受賄賂，違法情節重大，嚴重損害警譽，警局依公務人員考績法及警察人員人事條例等規定，予以一次記兩大過免職，報請警政署核定，並追究相關人員考核監督責任。

檢方查出，宋瑞展收受外號「劉老師」的劉姓電玩業者上千萬元投資分紅及公關費。劉為了經營賭博電玩順利，2021年10月起招募宋及多名退休警官擔任股東參與電子遊戲場經營，逐月分配投資紅利，並按月給公關費及勞務費，請宋等人幫忙打點市警局督察科及行政科規避查緝。

檢方調查，宋瑞展到今年4月被查獲前，至少收了劉31個月匯款1178萬元，平均每月38萬元，由劉連同每月4、5萬元投資分紅裝進行李箱送到宋家，其中每月分給市警局督察科10萬元、行政科15萬元，剩下13萬元作為宋的勞務費，請宋幫打探查緝賭博訊息、包庇賭博。

檢方指出，「劉老師」旗下6家電玩遊戲場2年多平均月盈餘達4千萬，檢調共查扣12億2千餘萬元犯罪所得，已宣告沒收。

宋瑞展昨被起訴，檢察官指出宋身為警職，卻受不法利益薰心，淪為賭博業者的「旗手」，協助掌握情資替賭博電玩業者規避查緝，從中獲取每月數十萬元賄賂，建請法官從重量刑。