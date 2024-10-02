強索2000個塔位未遂 台南前立委之子「水餃」被判1年

台南納骨塔業者去年間遭人恐嚇取財，警方查出前立委施台生之子、綽號「水餃」的施政男及前議員葉男涉案，向業者索討2000個塔位共計1億2千萬元而被訴，法官查無任何書面文件佐證施擁有其塔位權利，認施、葉共同犯恐嚇取財未遂罪分處1年、5月，可上訴。

檢方起訴指出，施、葉於去年3月17日下午3時許在南區納骨塔，施向管理部吳姓經理恫稱：「你跟你們少年頭家講...原本我爸在這裡有900個（塔位），施治明那裡有1100個（塔位）...他如果要閃、要避不見面，是不客氣了喔」，「當時你們xxx要蓋這裡，要透過我老爸，這塊地是我爸的...他老爸死了就當作不知道，可以這樣喔？社會事可以這樣喔？」。

施揚言，「今天我們是來最後一次，再不回我們電話，那我們就抱歉了... 是橫? 是直?要和我們說個清楚...看他怎樣要跟我聯絡，還是跟議員連絡...要我們的2000個，還我們就好，不要囉嗦」。若以每個塔位6萬元計算，2000個塔位共價值1億2000萬元。業者心生畏懼，未同意給予塔位，報警處理。

施辯稱，因用詞難聽坦認有恐嚇危害安全行為，但是因認父親施台生擁有塔位所有權，才會這麼說，否認有恐嚇取財行為。

葉表示，因為施台生曾告知有賣地給對方，所以擁有塔位的權利，案發當日就是要去求證此事，並非要去討塔位。

吳經理表示，公司資料中未曾有施台生、施治明對擁有大量塔位權利證明書；也未曾聽過父親或親人提及過施台生、施治明對擁有大量塔位權利一事。葉也說，施台生擁有塔位權利一事，並無任何憑證。

施治明說，僅聽聞施台生曾賣地供業者興建，過程中因施台生有幫忙處理建照執照取得一事，業者有答應施台生附帶條件，但是條件內容，他已經忘記了；雖然施台生曾提到要告業者背信、詐欺等語，但是否與塔位權利有關，他不知情、忘記了。