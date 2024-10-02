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竹市警官宋瑞展涉貪今起訴又延押 竹市警局：記兩大過免職

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹警察局保安科秘書宋瑞展因收電玩業者，與數名警官月領數十萬元「公關費」，涉及金額上千萬元，今年6月4日遭到羈押，隨4個月羈押期滿，檢方今依貪汙治罪條例將他起訴移審法院，由於宋供詞前後不一，有串證勾結之虞，且有直系親屬在海外，恐逃亡，遭法官當庭諭知羈押。對此，市警局指出，已將宋記兩大過免職報請警政署核定。

警察局指出，宋瑞展身為執法人員涉及貪汙，收受賄賂，違法情節重大，嚴重損害警譽，警察局依公務人員考績法及警察人員人事條例等規定，予以一次記兩大過免職報請警政署核定，並追究相關人員考核監督責任。警察局重申警紀零容忍，秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，展現維護警譽決心。

宋瑞展涉貪案會爆發，起因一名知名新竹市電玩業者「劉老師」，因另外一案遭檢調在查帳本時，意外發現有不明「公關費」，檢方一查才發現，「劉老師」經營電玩業，為了規避警方查緝，因此每月定期會向高階警官進行打點，沒想到因此將宋瑞展還參與其中投資電玩業的情況扯出，後續還又牽扯新竹市警方「抽白單」案外案。

檢方在後續調查中發現，宋瑞展投資電玩業，還每月收取投資收益，並且還有每個月給各參與高階退休警官的公關費，都經由宋瑞展之手，逢年過節還會加碼。

宋瑞展坦承涉入電玩經營，更交代投資收益及公關費來源及如何分配，甚至在庭上他還在談到關鍵問題時，言詞神色哽咽，一度無法敘述，但法官也發現宋瑞展在偵查前後供詞不一，他則辯稱是因自己精神狀態不佳，但法官不採信。

新竹市警局保安科秘書宋瑞展涉貪遭起訴繼續羈押。圖／報系資料照
新竹市警局保安科秘書宋瑞展涉貪遭起訴繼續羈押。圖／報系資料照
檢調在電玩業者辦公室及住處搜出大筆現金，2000元「紫色鈔票磚」多到需要用推車才能搬運。記者巫鴻瑋／翻攝
檢調在電玩業者辦公室及住處搜出大筆現金，2000元「紫色鈔票磚」多到需要用推車才能搬運。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 考績 警察 貪汙

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