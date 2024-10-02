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涉及金額龐大…竹市警官宋瑞展涉貪遭押4個月 今起訴又遭延押

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

新竹警察局保安科秘書宋瑞展因收電玩業者，與數名警官月領數十萬元「公關費」，涉及金額上千萬元，今年6月4日遭到羈押，隨4個月羈押期滿，檢方今依貪汙治罪條例將他起訴移審法院，法官認為他供詞前後不一，有串證勾結之虞，且有直系親屬在海外，有逃亡之虞，因此當庭諭知羈押。

宋瑞展涉貪案會爆發，起因一名知名新竹市電玩業者「劉老師」，因另外一案遭檢調在查帳本時，意外發現有不明「公關費」，檢方一查才發現，「劉老師」經營電玩業，為了規避警方查緝，因此每月定期會向高階警官進行打點，沒想到因此將宋瑞展還參與其中投資電玩業的情況扯出，後續還又牽扯新竹市警方「抽白單」案外案。

法務部調查局台北市調查處先是在6月3日將宋瑞展帶走搜索，還同步搜索他住家等10多處地點，更在電玩業者「劉老師」辦公室搜出上億元現金，隔天6月4日宋瑞展等人便遭羈押禁見。檢方在後續調查中發現，宋瑞展投資電玩業，還每月收取投資收益，並且還有每個月給各參與高階退休警官的公關費，都經由宋瑞展之手，逢年過節還會加碼。

宋瑞展坦承涉入電玩經營，更交代投資收益及公關費來源及如何分配，甚至在庭上他還在談到關鍵問題時，言詞神色哽咽，一度無法敘述，但法官也發現宋瑞展在偵查前後供詞不一，他則辯稱是因自己精神狀態不佳，但法官不採信。

檢方依貪汙治罪條例將他起訴，今移審法院，宋瑞展還想爭取交保機會，更以自身罹患甲狀腺癌為由希望給予交保，不過檢方認為他有串證逃亡之虞，不僅有直系親屬在海外工作，且同案仍有另名涉案退休警官在逃，向法官建請繼續羈押。

法官認為，宋瑞展供詞前後不一，且與「劉老師」說法有出入，加上不法所得巨額，足以認定有串證勾結之虞，且直系親屬在海外由逃亡能力，因此最終仍當庭諭知羈押。

新竹市警局保安科秘書宋瑞展涉貪遭起訴繼續羈押。圖／報系資料照
新竹市警局保安科秘書宋瑞展涉貪遭起訴繼續羈押。圖／報系資料照

新竹 警察 貪汙

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