桃園蘆竹後街溪飄臭！黑心工廠颱風天排汽油環保局稽查
桃園市蘆竹區圳佳路後街溪為南崁溪支線，有民眾發現現場飄出濃濃汽油味，仔細看油汙全黏著在溪流石頭，生態環境遭破壞。環保局接獲陳情後派員到場稽查，循溪水與油污沿線追查，目前已鎖定可疑工廠稽查中，如經查獲最高將開罰3百萬元罰鍰。
有居民表示，從昨天晚上就聞到臭味，就怕對身體會有影響，希望市府重視趕快處理，避免影響大家身體健康。
蘆竹區南崁里長邱顯助表示，這些由從半夜開始排到早上十點還在排，居民聞到臭味都把窗戶關起來，民怨四起，早上七八點打電話紛紛打電話給他，他來聞也真的快受不了，有夠臭。
邱顯助說，其實這裡已經很久沒有人亂排廢水，最近不知怎麼又有人偷排，猜測公司是想趁颱風天沒人注意才出來偷排，沒想到今天天氣還不錯，希望相關單位趕快把現場處理乾淨，到底是什麼公司偷排趕快抓出來。
對此環保局回應，今上午9點50分接獲民眾陳情，蘆竹區圳佳路與龜山區南上路一帶後街溪有濃厚的汽油味，隨即派稽查人員至現場稽查，循溪水與油污沿線追查，目前已鎖定幾間可疑工廠稽查中。
環保局表示，如經查獲將依水污染防治法第30條處新台幣3萬元以上3百萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停止作為或停工、停業，必要時，並得廢止其水污染防治許可證（文件）或勒令歇業。
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