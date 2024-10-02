陪母洗腎 不滿護理師的推車阻擋通路 男子暴走判刑2月

楊姓男子陪媽媽到醫院洗腎時，不滿王姓護理師的工作推車，擋住楊母要上病床的通道，先推動推車撞傷王女，又開口辱罵她。基隆地方法院審理後，依妨害醫事人員執行醫療業務罪判刑2月，得易科罰金6萬元。全案可上訴。

判決指出，楊男去年10月3日中午12點30分左右，陪伴他的媽媽到基隆長庚醫院，在13樓血液透析室進行血液透析治療時，因不滿王姓護理師為病人執行護理工作，護理工作車擋到楊母慣常上床側的通道，動手推動工作車撞到王姓護理師左側腰部，造成王女左側腰部肌肉挫傷。

楊男還對王姓護理師說，「你很奧料」、「你神經病，你工作就可以擋到我媽的路嗎？你是甚麼東西啊」、「我有時間，我等你」等話，辱罵、恫嚇王女。

王姓護理師認為名譽受損，醫療行為也因楊男強暴、侮辱及脅迫行為受到妨害報案。警方製作筆錄後，將全案移送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，依據楊男供述內容，以及王姓護理師和目睹事件發生過程的患者、家屬證詞，以及王女驗傷診斷書等事證，起訴楊男同一行為涉犯刑法傷害罪、公然侮辱罪及醫療法對於醫事人員施以恐嚇等非法行為。

楊男對王姓護理師說，「我有時間，我等你」等話，警方認涉有刑法恐嚇危害安全罪。檢察官調查後，認為楊男的言語，未符刑法所指對生命、身體、自由、名譽及財產具體危害，處分不起訴。

法官指出，楊男高職畢業，已年過50，有相當社會生活經驗，與人相處應知和平理性。楊陪母親就醫時，未能克制情緒，失控後對王姓護理師施以不當言詞與行為，妨害她執行醫療業務，損害醫病關係，應負刑責。