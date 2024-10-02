員工盜領、冒貸上千萬 信用合作社求償負3成過失獲賠882萬

台南一信用合作社分社杜姓女副主管，利用幫阿姨保管存摺、印章，被控盜領阿姨881萬多元，又以姨丈名義透支借款與授信借款，迄今積欠378萬多元未清償，信合社提告求償1258萬多元，台南地院認合作社應負3成內控過失，判杜女賠償882萬多元，可上訴。

信合社主張，杜女於1993年任職，2021年10月退休。她利用幫阿姨保管存摺、印章或蓋用印章機會，自其帳戶以匯款或提領現金方式，陸續領款據為己有，自2020年8月餘額879萬多元，至隔年10月僅餘990元。

她還以姨丈名義在該分社開立活期儲蓄存款帳戶，再以該帳戶辦理400萬元透支借款，並陸續動用借款且提款，至2019年5月動支額滿。她為償還該債務，又以姨丈名義向信合社授信借款，使不知情同仁完成借據對保程序，同年6月，撥付授信款530萬元至帳戶，抵償之前透支借款外，餘款並陸續領出，迄今借款餘尚有378萬多元未清償。

信合社表示，杜女利用其主管業務機會及員工彼此信任關係，假稱其親人欲申請借款並已完成授信，使該社同意撥款至其實際可管領帳戶，對其詐欺款項且盜用存戶存款，致受有1258萬多元損害，依民法中侵權行為及債務不履行規定，向杜女請求賠償。

杜女及律師主張，調查局對於「印文比對」鑑定結果為「印文相同」，是授信申請書上印章皆為真正，姨丈證稱其所有印章皆是交由妻子保管，阿姨也證稱印鑑皆由她保管，並無交給杜女，可知杜女並無擅自蓋用姨丈印鑑，授信申請書等文件上的印章應為阿姨或姨丈親自蓋印。

杜女說，阿姨及姨丈印鑑與存摺均交由她保管，且取款憑條、匯款憑條上印鑑，與印鑑卡所留存印文相符，均經2人同意，使用印鑑及存摺為他們提領款項，並非未經許可蓋用其印鑑。這是她與阿姨及姨丈間損害賠償問題，信合社無支付任何金額予2人，她並未侵害合作社權利。

台南地院勞動法庭指出，杜女盜領及冒貸不法行為，取得款項時，不法侵害合作社權利事實已發生，且阿姨及姨丈因杜女不法行為，也依民法訴請信合社及杜女應負連帶賠償責任，現繫屬本院審理中，杜女以合作社未支付2人款項，並未受有損害，並不可採。

法官指出，信合社對杜女盜領阿姨帳戶881萬多元，及以姨丈名義貸款尚有378萬多元借款未清償的損害過程，負有作業程序、管理、監督過失，且與損害結果相關，負有百分之30與有過失情事。