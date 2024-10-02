宜蘭礁溪溫泉套房透天厝法拍成交 總價1968萬含旅館設備

行政執行署宜蘭分署昨天舉辦不動產拍賣會，其中1幢3層樓的透天厝備受矚目，該屋包含7間溫泉套房與旅館設備，共177.5坪，吸引6組人馬競標，最後由桃園買家以1968萬元得標。房仲業者估計，一般行情要在2000萬元買到都相當不容易，1968萬元可為划算。

這棟位於礁溪龍潭村漳福路的透天厝原屬於1名柯姓女子，經營未掛牌的民宿，由於欠稅，5月底遭查封；值得一提的是，行政執行署查封時意外發現屋內的旅館設備，屬於另1名溫泉會館被查封的邱姓男子，邱男去年遭查封時為免設備也被查封，將設備轉移到柯女的溫泉會館，這次被一網打盡。

宜蘭分署指出，該屋1樓是交誼廳，2、3樓有7間溫泉套房，床具、電視、冰箱一應俱全，此外邱男寄放的KTV伴唱機、咖啡桌等也一同拍賣，不動產連同動產底價1751萬100元；這是該屋第三次法拍，上一次底價1986萬餘元已經有買家有意願，臨時籌不到資金作罷。

昨天下午3時宜蘭分署舉辦拍賣會，分署原本擔心颱風將至，民眾意願會降低，不料還是有相當多民眾參加，也有意願競標者上午就遠從外縣市先來宜蘭查看屋況；該屋吸引6組買家競標，最後由桃園的買家以些微差距拍下，他認為屋況不錯，價格也好，會先整理再考慮如何使用。