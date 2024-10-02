宜蘭礁溪溫泉套房透天厝法拍成交 總價1968萬含旅館設備
行政執行署宜蘭分署昨天舉辦不動產拍賣會，其中1幢3層樓的透天厝備受矚目，該屋包含7間溫泉套房與旅館設備，共177.5坪，吸引6組人馬競標，最後由桃園買家以1968萬元得標。房仲業者估計，一般行情要在2000萬元買到都相當不容易，1968萬元可為划算。
這棟位於礁溪龍潭村漳福路的透天厝原屬於1名柯姓女子，經營未掛牌的民宿，由於欠稅，5月底遭查封；值得一提的是，行政執行署查封時意外發現屋內的旅館設備，屬於另1名溫泉會館被查封的邱姓男子，邱男去年遭查封時為免設備也被查封，將設備轉移到柯女的溫泉會館，這次被一網打盡。
宜蘭分署指出，該屋1樓是交誼廳，2、3樓有7間溫泉套房，床具、電視、冰箱一應俱全，此外邱男寄放的KTV伴唱機、咖啡桌等也一同拍賣，不動產連同動產底價1751萬100元；這是該屋第三次法拍，上一次底價1986萬餘元已經有買家有意願，臨時籌不到資金作罷。
昨天下午3時宜蘭分署舉辦拍賣會，分署原本擔心颱風將至，民眾意願會降低，不料還是有相當多民眾參加，也有意願競標者上午就遠從外縣市先來宜蘭查看屋況；該屋吸引6組買家競標，最後由桃園的買家以些微差距拍下，他認為屋況不錯，價格也好，會先整理再考慮如何使用。
現場房仲業者估計，以近期的市場走向來看，類似物件的成交價大多在2000萬元以上，1968萬元還包括旅館設備等等，算是相當划算。宜蘭分署定期會在每月第一周、禮拜二、下午3時舉辦拍賣會，有需要的民眾可上宜蘭分署官網或法務部拍賣公告查詢系統查閱相關訊息。
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