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分居7年妻子卻生2子 綠帽夫追生父誤把房東當小王
李姓男子和妻子結婚8年後分居，事隔7年後，妻子提起離婚官司，還被李發現生了2個孩子，李男追問孩子生父是誰，妻子卻不肯說，他懷疑妻子是與劉姓房東有染，向劉提告求償50萬元，但法院審理後，認為孩子雖非李男所生，但也無法證實劉男就是生父，因證據不足，判李男敗訴。
判決指出，李男和妻子於2005年結婚，李妻婚後不滿李男不愛洗澡，且8年間換了10份工作，兩人常為此發生爭執，某次吵架後，李妻離家出走，自己在外租屋生活。
兩人分居7年後，李妻提出離婚訴訟，高雄少家法院審理時，法官發現李男夫妻分居後早無性生活，李妻卻又懷孕生下2個小孩，認定兩人婚姻破裂的主因在李妻身上，駁回李妻之訴。
事後李男也對兩名小孩提起否認婚生子女之訴，經法院調查後，確認李妻所生的兩名孩子，都非從李男這受孕所生，孩子生父另有其人，李男追問妻子，卻始終不知「小王」身分。
李男不滿妻子隱瞞小王身分，私下蒐證後懷疑妻子的劉姓房東跟她們走得很近，懷疑「小王」就是劉男，憤而提告求償50萬元。
高雄簡易庭審理時，劉男否認與李妻有關係，他是看李女一個人帶2個小孩還要工作很辛苦，幫忙分擔一下養育孩子的重擔；李妻也否認與劉男有染，但仍不肯說出孩子是跟誰生的。
法官根據李男提供的事證，認為李妻和劉男互動正常，且劉男帶李女去賣場買東西，也只是一般正常社交活動，且兩名孩子也無法證明是劉男所生，因劉男、李妻互動並無逾越男女交往分際，證據不足，判李男敗訴。可上訴。
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