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「交友服務」受騙申訴案件倍增 消保官提醒自保之道

聯合報／ 記者劉明岩陳秋雲／即時報導

「假交友、真推銷」糾紛案件層出不窮，彰化縣消費者服務中心去年受理17件，今年上半年也有12件，台中市更從2018年51件成長到2023年136件，今年到5月底已有62件申訴，申訴案件逐年增加。消保官建議消費者，要注意業者評價及各項費用計收方式，以免影響權益。

彰化縣政府消保官指出，一名申訴人表示，他從「交友服務」網路結識業者員工，被推銷包括團康、課程、交友服務等，他當時沒有多大考慮，就簽訂契約，每月3600元，兩年共8萬6400元，他因不堪負擔，要求解約，但業者要求支付20%違約金，外加註冊費、心靈成長及基本社交技巧等課程，共要賠償約6萬元，心有不甘，提出申訴。

消保官指出，「交友服務」是指業者提供服務媒合雙方認識、交往，進而收取對價的行為。但消費者主張「解約」時，卻往往遭業者要求「高額違約金」及相關商品與服務的「成本費用」始能解約，被索取高額違約金。

彰化縣府消保官表示，針對消費者申訴的「交友服務」爭議，今年已有2件因涉及話術誘導欺騙消費者被移送治安機關調查，並協助申訴人以存證信函方式對業者主張解約，目前已有5件和解，並持續在校園、社區加強宣導，避免發生消費糾紛。

台中市法制局長李善植表示，交友爭議案件的申訴人有9成以上為社會新鮮人或未滿30歲的年輕人，大多缺乏票據經驗，很有可能在簽約過程中誤簽本票，建議消費者在簽名前，除須詳閱契約內容外，建議不宜在本票簽名，避免日後發生爭議時，業者可能會直接向法院聲請本票裁定，強制執行財產或強制扣薪，對權益影響甚巨。

市議員張廖乃綸說，她曾接獲2件陳情，1名年輕人和女網友聊天後見面，被帶到交友公司強迫推銷，簽下交友契約書、本票才能離開，要解約時被要求支付5萬8100元和解金，這類以交友戀愛為名的強迫推銷案件不是零星個案。

李善植說，交友爭議案件是「假交友、真推銷」，受害金額從5萬至30萬不等，法制局2020年6月函請行政院消保處訂出定型化契約應記載事項及不得記載事項，並規範服務費用及解約金，保障民眾權益，但至今仍沒有相關定型化契約。

彰化縣政府消保官稽查「交友服務」業者。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府消保官稽查「交友服務」業者。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府消保官稽查「交友服務」業者。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府消保官稽查「交友服務」業者。圖／彰化縣政府提供

消保官 消費者

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