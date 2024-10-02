賭博輸錢跑去遊藝場劫走29萬 高雄2男被逮身上只剩60元

高雄李姓男子和葉姓男子賭博輸錢，跑到鳳山區某休閒遊藝館行搶，得手29萬元後逃逸，警方隔天在三民區逮到兩人，但搶得款項只剩60元，高雄地院審理後，依強盜罪重判兩人徒刑7年6月。

判決指出，22歲李男、22歲葉男都有詐欺、槍砲前科，兩人因缺錢花用，去年8月15日下午4點多，相約前往鳳山某休閒遊藝館行搶，李男抵達後，拿出折疊刀恐嚇櫃台兩名女員工交出現金，女員工擔心自身安全交出29萬元後，李、葉兩人得手後揚長而去。

警方獲報追查，隔天在三民區某檳榔攤逮捕李、葉兩人，並搜出K他命等證物，但搶來的29萬元，早已被花到只剩60元。

高雄地院審理時，李、葉坦承犯行，兩人搶來的29萬元，葉男分走20萬元、李男拿到9萬元，最終只在李男身上搜出60元贓款，葉男得手的20萬元已不知去向。