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前新北資訊管理師涉貪1220萬 判刑8年定讞

中央社／ 台北2日電

前新北市教育局梁姓資訊管理師假借提供採購案資訊及捏造標案，向業者詐取顧問費及其他財物，共計1220萬餘元。一、二審依貪污罪等判處梁男8年徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，梁男於民國100年間，利用承辦「新北市教育局SS0認證系統新增功能」採購案機會，向一家網路科技公司謊稱可幫助其成為教育局軟體服務的供應商，或提供採購案資訊，但要求業者以「創意回饋」的名義，每月支付顧問費。

業者不疑有他，自100年9月至11月，陸續支付梁男現金新台幣8萬元及價值10萬9520元的3C產品。不料，梁男於同年11月離職後，直到102年9月，仍隱瞞其離職事實，繼續要求業者按月支付顧問費或提供產品，共詐取了327萬1488元。

此外，梁男於102年4月至103年間虛構了5件教育局的標案，謊稱投標前需支付5%的押金，並偽造2間小學的收據及公文書，取得業者信任，藉此再詐取了874萬元。業者後來發覺有異，向法務部廉政署檢舉，案件因此曝光。

一審新北地方法院依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪、刑法行使偽造公文書罪及冒用公務員名義詐欺取財罪，判處梁男應執行有期徒刑8年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，梁男未與受害業者達成調解，且未獲受害業者諒解，因此維持原判。

梁男不服判決，上訴三審，最高法院認為，原審判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。

教育局 離職

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