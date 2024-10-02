【重磅快評】校園殺人得以輕判的後果是個大問題

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聯合報／ 主筆室

去年底新北某國中發生的割頸案，新北地院少年法庭昨天一審判決，給予行為人的刑度社會不少人覺得嫌輕，動手少年判九年，教唆致慘案發生的少女則輕判八年，不少民眾認為這樣量刑會讓行為人覺得殺人不需付出嚴重代價，如此量刑顯示司法導正系統已然失靈，應該檢討少年殺人刑度，及刑罰之後怎麼矯正他們的偏差行為。

量刑揭曉後各界反映顯示對偏差的少年行為怎麼導正觀念差異甚大；從行為人的動刀手法各界認為有一定犯意，在旁教唆的少女助長慘案發生竟減刑輕判，顯示這樣的量刑並不周延，存在爭議，必須在對行為人刑罰的意義，及保護常態、絕大多數少年的權益間尋求周延的折衷。

本案當事人、動刀的少年父親在案發之後幾個場合都向被害人家屬道歉，但也露骨的說兒子本來就愛玩，「日後能彌補就會彌補」，這話很坦白的交代對兒子犯下殺人罪的看法，顯然也值得討論。主管偏差少年矯正的衛福部矯正司雖然認為動刀少年行為偏差，但「我們不要放棄他們」的說詞，顯然與社會多數人的認知有差距。

對少年犯罪的態度我國現行的《少年事件處理法》，是根據聯合國的《兒童權利公約》訂定，希望以更人道的方式處理少年犯罪；正在討論修正的少年事件處理法，根本思考是對少年犯罪的處理從過往的司法手段把關，進一步轉向行政輔導，這個處理思維幾年下來，已被認為對遏阻青少年犯罪的效果並不理想，這起少年殺人案量刑不符合比例原則，正是法律不盡恰當的顯例。

法學界講得很白，「判九年的動刀少年可能關三年就能假釋」，現行制度出現比不上行凶少年出獄的速度，這樣的法律不但未能減少少年犯罪發生，也保護不了多數孩子的安全；造成現今局面，關鍵原因是校園裡老師對幫派少年無法管，也不敢管，局面其實已失控。

正在研議修正的少年事件處理法其實以發現許多卡死的問題，例如犯罪少年的案底多久塗銷？塗掉案底，偏差少年更不在意以前的紀錄被揭發出來，這個想法已經一讀通過，沒有人能想像對常態、大多數孩子的影響？這正是社會上對偏差少年多頭馬車的認知。

新北市割頸案導致楊姓少年身故，新北地方法院依殺人罪判行凶的郭姓少年、教唆的林姓少女各9年、8年徒刑，引發社會議論。圖／聯合報系資料照片
新北市割頸案導致楊姓少年身故，新北地方法院依殺人罪判行凶的郭姓少年、教唆的林姓少女各9年、8年徒刑，引發社會議論。圖／聯合報系資料照片

司法 殺人

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