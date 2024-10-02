尷尬了…陳重文交保重返北市議會 恐得知專案小組調查內容
國民黨北市議員陳重文涉台智光弊案，羈押195天後以800萬元交保。適逢台北市議會開議、「北市府光纖網路委外建設暨營運案」專案小組仍在調查，召集人秦慧珠就擔心，他可能會得知調查進度與內容；林世宗則歡迎陳列席說明爭取清白；林珍羽擔心公務員會有壓力。
陳重文涉及台智光弊案被依涉貪汙治罪條例圖利等罪嫌起訴，昨北院開庭，陳重文聲請具保停押，法官諭知新台幣800萬元交保、限制出境出海、住居及穿戴電子監控。不過檢方認為，交保在外會假借職權再對公務員施壓，建議繼續羈押，若要交保也應辭去議員職務。
民進黨議員林世宗表示，凡走過必留下痕跡，他曾經做過的事情，現在被全國人民檢視，案件還沒定讞，交保後當然能行使議員職權，但要如何監督市府、表達意見，所有人都在盯著他看。至於陳重文是否要迴避涉己案件，林認為要由陳決定，畢竟司法還沒有最終裁判，他有權為自己辯解。
林世宗希望陳重文能列席台智光調查小組說明，更歡迎他到議會殿堂，假設他真的被冤枉，能與資訊局、警察局等官員對決，爭取清白。
國民黨議員秦慧珠指出，陳重文在議會有很多好友，搞不好他回來還要慶祝、過火盆，對於專案小組尤為尷尬。小組雖採取半秘密會議，若陳重文每天到議會開會，也就能得知調查進度與內容，小組成員難免覺得尷尬或困擾。如今陳重文交保，若夠聰明，為了自保就不會去處碰涉己議題，避免再度被羈押。
至於檢察官建議陳重文請辭，秦慧珠認為，雖然陳重文被起訴，但法官還沒判決，在無罪推定原則下，怎麼會要求陳請辭？陳重文要不要辭職，不是檢察官說的算，法院還沒判他有罪；法院若判決有罪，也要經過三審定讞，最後才會依法解職，「沒道理要人請辭」。
民眾黨議員林珍羽表示，陳重文該為他的所作所為負責，現階段比較擔心公務員是否會因為陳重文返回議會，有相關壓力或擔憂，過去就聽聞陳會「狂調資料」，其實公務員只要做好本分就不用擔心，「議會只有一個陳重文，還有其他議員會保護公務人員」。
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