【重磅快評】再添警所長冤魂 台灣的刑罰到底怎麼了？

新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫，前天深夜臨檢疑似持有毒品的陳姓女子，遭陳女駕車衝撞、拖行數百公尺並衝撞護欄後身亡。事發後，輿論除了不捨劉所長，更多的是質疑「台灣刑罰無用」，也不禁讓社會深思，我們的刑法與處罰體制到底出了什麼問題？

劉所長的殉職時點，恰恰就在憲法法庭做出幾乎等同「實質廢死」的判決十天之後；加上昨天新北地院宣判新北市某國中去年底發生的割頸案，行凶的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女，分別判刑9年及8年，受害者父親在視訊中泣不成聲，不滿少事法對加害者太寬容、殺人者的判刑竟比貪汙罪還輕。兩案相加，輿情毫無意外宣洩對大法官「實質廢死」判決的不滿，更是對法律太過保障殺人凶手人權的現實面炸了鍋。

檢視這兩起案件，相同點就是同屬人神共憤的重大刑案，究竟未來類似案情的殺人凶手，還有沒有可能判處死刑？至其差別則在，劉所長案可能涉及毒駕乃至吸毒者處遇問題，割喉案則與青少年教化相關，在在干涉判死可能，甚至刑度與處遇。

依憲法法庭對於死刑釋憲案之判決意旨，「僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重」之案，才可以判處以死刑。在劉所長殉職案，陳女雖被依殺人罪移送法辦，但駕車拖帶執勤警察衝撞護欄，相較滅門、割喉、分屍等殺人情節，究竟是否屬於「犯罪情節屬最嚴重」？何況陳女還可推托給緊張、意圖擺脫警察逮捕，甚至「當時吸毒神智不清」。

至於割喉案，凶手的凶殘自不在話下，卻因刑法、少事法等基於對於心智尚未成熟青少年的寬容、保護、可教化等考量，量刑本就不會與成年人等高、遑論判死。

至此，又衍生出新的問題：如果台灣已注定實質廢死，相關的刑罰是否足以彰顯正義、撫平被害者創痛，乃至有妥善的戒毒、精神治療、少年輔導配套及評估機制，足以讓這些曾經凶殘至極的加害者悔改且完成教化？

晚近台灣的刑罰思維，愈來愈受西方先進國家所影響，例如廢死、引進修復式正義概念及法制，偏向視吸毒者加害人為病患等，思維雖先進，卻不禁要問：配套機制跟上腳步了嗎？如果只有思維跳躍，又真適合當前社會所需？

就以廢死為例，主張廢死者嘗舉「戰鬥民族」俄羅斯為例，指早在十八世紀俄羅斯即曾短暫成為歐洲第一個「拒絕死刑」國家；自一九九六年開始，俄羅斯更凍結全國死刑的執行，並於三年後全面成為「實質的廢死國」，甚至強悍如普丁也堅決廢死。

殊不知俄羅斯對於重刑犯關押、管教之嚴苛可是舉世聞名：重刑犯監獄多位於西伯利亞等偏遠區、甚至還有位於北極圈內的「極地狼勞教所」；更別忘了，緣於俄烏戰爭，俄羅斯監獄服刑人數穩步減少，原因之一即是招募囚犯到烏克蘭作戰。

如若台灣也有如同俄羅斯一般「生不如死」的關押環境，或讓他們「以戰代刑」，廢死阻力必會大大減少。但實況卻是，台灣監所待遇或不及西、北歐國家，但看諸多「服刑增重」實例，到底是去「進修」或反省教化？