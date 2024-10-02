涉圖利等罪羈押195天 陳重文交保要戴電子腳鐐

北市議員陳重文（右二）羈押禁見195天，昨經裁定新台幣800萬元交保、限制出境出海、住居及穿戴電子監控，下午步出法院返家。記者陳正興／攝影 台北市議員陳重文因台智光案等被檢方起訴圖利等罪，羈押禁見195天；陳聲請具保停押，台北地院昨審理，裁定陳以800萬元交保、限制出境出海、住居並戴電子腳鐐，檢方將抗告。

陳重文涉案起訴部分有四大案情，分別是「台北市政府社會局公托監視器系統雲端建置圖利」、「立錡雲端公司資本不實案」、「國亨公司資本不實及偽造文書案」及「立展公司資本不實案」。

法院昨開庭，陳重文及辯護人主張，本案證人已全數詰問完畢，陳沒有串供串證之虞，且需要更多一點時間討論案情；陳表示，他願意穿戴電子腳鐐，請求具保停押。

公訴檢察官指出，依陳重文議員身分及財力，仍有干預證人、北市社會局、勾串他人且有資力逃亡、滯外不歸，如果要交保在外，應辭去議員職務。

法院裁定，證人已交付詰問完畢，沒有其他聲請調查證據，已無勾串共犯及證人之虞，陳重文如提出800萬元保證金，並限制出境出海8個月，及限制住居於台北市北投住處，並接受電子監控，則無羈押必要。

國民黨北市議會黨團書記長張斯綱說，陳重文和涉京華城弊案羈押中的議員應曉薇皆未被停止黨權，開議後仍可加入黨團運作。

台智光專案小組召集人秦慧珠則表示，將邀前市長柯文哲、郝龍斌說明，柯已遭羈押，未來不排除邀請郝列席；監視器3M費率差額未來可能是仲裁或訴訟的爭點，未來114年預算，議會會嚴格把關。