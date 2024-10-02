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28立委連署 要法務部執行死刑
憲法法庭對死刑作出有條件合憲判決，廿八位在野黨立委提出聯合聲明，要求法務部用實際行動，證明行政院長卓榮泰所說的「沒有實質廢死」；國民黨立院黨團也要求法務部到司法及法制委員會針對「釋憲後台灣是否等同實質廢死」進行專案報告。
國民黨團副書記長羅智強表示，卓榮泰在接受立委質詢時一再否認大法官做出的解釋是實質廢死，那麼，檢驗是否實質廢死，就看法務部針對卅七位已判決定讞死刑犯，是否會依法執行死刑，及在賴清德總統任內，會不會執行死刑。
國民黨立委牛煦庭指出，民進黨執政八年高喊司法改革，到現在死刑遲不執行，想廢死修法不敢提，透過釋憲想搞變相廢死，糟蹋人民的公平正義。
他提醒民進黨政府，卅七名定讞死刑犯已經窮盡一切救濟手段後，到底要不要執行？還是繼續打假球？縱使讓民眾對司法公信力蕩然無存也無所謂？
未來是否發起反廢死公投，牛煦庭說，立院是五個憲政機關最貼近民意的機關，他們會用盡所有手段要求法務部依法執行，如果民進黨傲慢、跋扈，霸凌所謂的八成民意，當然公投是讓全台灣人民站出來表達自己心聲必要手段。
另外，國民黨立委吳宗憲在質詢時關注死刑犯若改判無期徒刑或有期徒刑，收容時間是否可以折抵刑期？法務部長鄭銘謙表示，根據刑法規定，要執行後才有折抵問題，現在是待執行的死刑犯，收容依法不能折抵；若涉及修法，法務部也反對折抵刑期。
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