纏訟14年…投保中心告東森國際 判賠2266萬

東森國際、董事長王令麟。圖／聯合報系資料照

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心指控東森國際公司有「假交易真借款、虛增進銷貨金額」等情事，提告求償二二六六萬餘元。台灣高等法院更三審認東森國際財報不實，採「詐欺市場理論」之「推定因果關係」，昨判東森國際、董事長王令麟等廿五人應賠償。

案件纏訟十四年，一審到更二審投保中心皆敗。東森國際昨表示，尚未收到法院裁定書，無法就內容回應；公司自始至終沒有財報不實問題，公司交易有實體貨物與金流，刑事判決也從沒認為公司財報不實，只是投保中心不甘心，不停上訴，公司也會相對的回應上訴。

投保中心主張，王令麟、王令一、廖尚文於二○○四年六月一日至二○○七年八月十三日分別擔任東森國際董事長、董事、總經理兼董事，卻和公司董事、監察人以假買賣真借款的方式購買穀物，以貨款名義將借款匯予三公司供贖單提貨，東森公司再虛偽轉售，虛增東森公司的進、銷貨金額，依序達八億九三○三萬、八億九九九二萬元，且未據實揭露關係人交易，致使公司二○○四年上半年度至二○○六年度各期財務報告不實。

投保中心表示，二三三名投資人從二○○四年八月卅一日起買進東森股票，持有至二○○七年八月十三日王令麟等三人遭檢察官以違反證券交易法等罪起訴，財報不實曝光，股價重挫。

高院更三審認定不實財報影響東森股票價格，依詐欺市場理論推定因果關係，投資人僅須舉證發行人的財務報告內容有所不實，即可認已就有價證券交易及損害的因果關係善盡舉證之責，東森公司股價受不實資訊支撐，事後經揭露對公司股價產生明顯影響。

更三審認為王令麟、王令一、廖尚文都是東森公司的負責人，主導不實交易致財報不實，與東森公司、董事、監察人共須賠償二二六六萬四三八一元，得上訴。