司法官員跳船潮？司法院代理秘書長黃麟倫轉任懲戒法院

司法院秘書長吳三龍今天退職令剛生效，原本由副祕書長黃麟倫暫時代理秘書長，不料司法院長許宗力在卸任前又決定讓黃麟倫回歸審判，提案黃調派為懲戒法院法官，明天將開會的法官人事審議委員會將討論黃的人事案，未來司法院業務運作引發熱議。

在司法院正副院長都將卸任前夕，秘書長與副秘書長提前求去；加上還有多位廳處長也都表達希望回歸審判，被形容是司法院官員跳船潮，對當前屢遭批評的司法問題，毫無應對、解決之道；加上立法院開議，司法院包括預算等諸多問題需要對國會說明，許宗力卻在此時調整黃麟倫的職務，等於讓秘書長、副秘書長都出缺，讓不少法官也傻眼。