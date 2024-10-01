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司法官員跳船潮？司法院代理秘書長黃麟倫轉任懲戒法院
司法院秘書長吳三龍今天退職令剛生效，原本由副祕書長黃麟倫暫時代理秘書長，不料司法院長許宗力在卸任前又決定讓黃麟倫回歸審判，提案黃調派為懲戒法院法官，明天將開會的法官人事審議委員會將討論黃的人事案，未來司法院業務運作引發熱議。
在司法院正副院長都將卸任前夕，秘書長與副秘書長提前求去；加上還有多位廳處長也都表達希望回歸審判，被形容是司法院官員跳船潮，對當前屢遭批評的司法問題，毫無應對、解決之道；加上立法院開議，司法院包括預算等諸多問題需要對國會說明，許宗力卻在此時調整黃麟倫的職務，等於讓秘書長、副秘書長都出缺，讓不少法官也傻眼。
此一人事案再次引發法界內部議論，包括院長許宗力、副院長蔡烱燉任期都只到十月底，賴清德總統提名的新任司法院正、副院長張文貞、姚立民能否獲立法院同意通過，都還有諸多變數，一旦遭到國會否決，司法院依規定可能由資深大法官代理院長，但代理院長能否派任新的秘書長、行使人事權仍有爭議，未來是否出現司法院院長、秘書長、副秘書長都是代理職的問題，恐引發更多風暴。
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