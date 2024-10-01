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LINE對話稱前東家「恐破產」涉妨害信用、誹謗？彰院判決關鍵曝
彰化縣張姓女子從某水產行離職後，使用通訊軟體LINE許姓客戶，指稱水產行李姓負責人「好像借錢還不出來」、「應該會申請破產」，被李男知悉後怒告張女妨害信用。彰化地方法院審結，認張女LINE內容僅她和許姓客戶看見，且未要求廣為散布，判處無罪。
判決書指出，張女去年6月間離職，因對雇主李男心生怨懟，先後在同年的7月、10月間發送LINE電子通訊訊息給李男的許姓合作廠商，稱「想提醒您，注意他的貨款及財務狀況」、「應該會申請破產」。以上內容被李男得知，認張女散布他發生財務困難、即將聲請破產的不利消息，一怒狀告張女涉犯電子通訊散布流言的妨害信用罪嫌。
張女辯稱，發送兩則訊息不是為了要損害告訴人的信用及誹謗他，這些訊息是她與許姓廠商1對1的私人對話，並無散布於眾，也沒有請許姓廠商廣為告知他人，她出自善意提醒許姓廠商，至於說「應該會申請破產」是回覆許姓廠商的問話，指的是李男太太「可能會申請破產」。
彰化法院查諸張女發送2則訊息給許姓廠商，係以LINE發送，僅有張女及許姓廠商可看見，其他人無法看到，許姓廠商證稱張女並未要求其向他人傳述，該等訊息僅為其「2人在聊天」，因此堪認張女僅將2則訊息傳達於特定的許姓廠商1人，難認其當時主觀上有對外將該等訊息廣為散布之意，張女所為即不該當刑法妨害信用罪或加重誹謗罪。
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