台中中小企業廉政平台今交流 中檢：注意廉政風險議題

台中地檢署為落實「聯合國反貪腐公約」理念，今天由中檢襄閱林宏昌、主任檢察官李俊毅參與市府舉辦的中小企業產業聚落企業服務廉政平台交流會，會中二人提醒與會中小企業，需透過內部評估、訂定相關規範、培養員工廉潔價值觀，也需注意廉政風險議題，共同營造安心產業發展環境。

台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌提到，為實踐企業永續經營，首重法令遵循。企業透過評估內部可能造成貪腐風險，訂定相關規範，培養員工廉潔價值觀，建立誠信治理文化，並藉由企業服務廉政平臺聯繫機制，邀集業管單位、檢廉機關及專家學者，跨域提供廉能服務，協助企業處理廉政風險議題，共同營造安心產業發展環境，落實「公私協力，攜手同廉」的理念。

主任檢察官李俊毅參與綜合座談交流，以實際案例說明企業違反誠信經營可能承擔風險、涉及的責任，並提醒公務員在不違背法令的前提下，以便民出發，嚴守分際、勇於任事、積極為民眾服務，建立公私部門相互信賴關係，協助企業實踐永續經營核心理念。

台中市政府今舉辦「低碳永續，誠信相隨」中小企業產業聚落企業服務廉政平台交流會活動，由台中市副秘書長林育鴻主持，經發局副局長李逸安、法務部廉政署副署長沈鳳樑、台灣透明組織理事長葉一璋、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、精密機械科技園區廠商協進會理事長林守堂、豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇等公私部門代表均出席與會，共襄盛舉。