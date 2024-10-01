東森國際財報不實害股價重挫 更三審判王令麟等人賠2266萬

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心指控東森國際公司有「假交易真借款虛增東森國際公司進銷貨金額」等情事，提侵權行為損害賠償訴訟，求償2266萬餘元，但從一審到更二審都吞敗。台灣高等法院更三審認為投保中心上訴部分有理，今判東森國際、董事長王令麟等25人應賠償2266萬4381元。

投保中心主張，王令麟、王令一、廖尚文於2004年6月1日至2007年8月13日分別擔任東森國際公司董事長、董事、總經理兼董事，卻和公司董事、監察人以假買賣真借款的方式購買穀物，以貨款名義將借款匯與3公司供贖單提貨，東森公司再虛偽轉售，虛增東森公司的進、銷貨金額依序達8億9303萬、8億9992萬元，且未據實揭露關係人交易，致公司2004年上半年度至2006年度各期財務報告不實。

投保中心也認為黃姓、阮姓、何姓與鄭姓等4名會計師簽證查核或核閱財報未善盡注意義務，使得233名投資人自2004年8月31日起買進東森股票，並繼續持有至2007年8月13日王令麟等3人遭檢察官以違反證券交易法等罪提起公訴，揭露財報不實，造成股價重挫，才賣出或繼續持股。

高院更三審認為東森公司「假買賣真借貸」財報不實，不實財報影響東森公司股票價格，參酌證交法相關詐欺市場理論及法理，採用「詐欺市場理論」的「推定因果關係」，投資人僅須舉證發行人的財務報告內容有所不實，即可認已就有價證券交易及損害的因果關係善盡舉證之責。東森公司股價於2007年8月13日刑案遭起訴的消息公告前一交易日為8元，消息公告後當日即下跌至7.94元，同年月14至20日再陸續下跌至7.39元、7.03、6.90、6.74、6.98元，更三審認為東森公司股價受到不實資訊支撐，事後經揭露對公司股價產生明顯影響。

更三審認為王令麟、王令一、廖尚文都是東森公司的負責人，主導不實交易致財報不實，東森公司及王令麟等3人應對各善意投資人負賠償責任，另外許忠明等12人董事、陳清吉等3人監察人應與東森公司及王等3人負連帶責任；本案死亡的被告遺產繼承人各於遺產範圍內負連帶責任。至於4名會計師，合議庭認為並無查核缺失。