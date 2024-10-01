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膽囊切除手術失誤 韓籍病患轉院搶救…醫師、醫院判賠74萬元
振興醫院醫師劉孟綸2019年間實施膽囊切除手術，截斷韓國籍患者總肝管，導致術後罹患黃疸轉院搶救，醫師遭依過失傷害判刑3月可易科罰金定讞，民事部分，士林地方法院日前判決，醫師與振興醫院應連帶賠償74萬餘元。
原告主張，劉孟綸2019年3月26日實施腹腔鏡膽囊切除手術，疏於注意卡洛特式三角內組織，將金屬夾子誤夾在總肝管上，不慎截斷總肝管，造成他手術後發生黃疸，轉院至台北榮民總醫院，經石姓醫師診斷為「急性膽囊炎經腹腔鏡膽囊手術切除後，併發總肝管截斷」，當年5月手術中發現總肝管阻塞，且只剩殘枝約1公分，該殘枝上有兩個金屬夾子。
刑事判決部分，一審依業務過失傷害罪處3月徒刑可易科罰金18萬元，劉上訴遭駁回而確定。原告指出，遭侵害身體及健康權，向醫師與振興醫院求償418萬8132元。
被告主張，原告在2次手術相隔62日，無法排除金屬夾子發生移位可能，且不能將腹腔鏡膽囊切除中截斷總肝管併發症，歸咎於手術醫師，手術後發生黃疸應係罕見的Mirizzi Syndrome症候群所致。原告在手術前罹患膽結石至少4年，長年慢性膽囊炎卻拒絕手術，增加發生併發症風險，且原告已由榮總醫院手術成功，已痊癒且無其他合併症，其請求210萬元慰撫金實屬過高，原告之訴駁回。
法院依證人石姓醫師證述，及醫審會鑑定書認定，夾子可以跑掉，但不會跑掉去夾住總肝管，手術後3日原告已顯現總肝管阻塞，醫師將總肝管誤認為「膽囊血管和膽囊管」而以夾子夾住，致誤截斷總肝管，醫療處置顯有過失甚明，醫師及醫院應連帶賠償醫療費及25萬元精神慰撫金等，共74萬2425元。可上訴。
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