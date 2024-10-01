中檢今成立「可疑帳戶預警中心」強化阻斷人頭帳戶流程

台中地檢署依法務部、高檢署統合「新世代打詐綱領1.5」，今日成立「可疑帳戶預警中心」，可結合轄區內檢、警、金三方資源，以公私協力方式，即時阻斷詐欺金流。台中地檢署說明，過去詐欺被害人若被警銀聯防成功，沒有匯款到詐欺人頭帳戶內，被害人若無損失，可能不會報案，導致警方無法通報165系統「即時警示」，該預警中心即可防範該類案件發生。

台中地檢署表示，為有效降低詐欺犯罪、填補被害人損害，今天成立「可疑帳戶預警中心」，結合轄區內檢、警、金三方資源， 公私協力，提前阻斷詐欺金流，守護民眾財產。

台中地檢署檢察長張介欽，為凝聚台中地區檢察、警察、金融機關共識，指派打詐專組主任檢察官陳信郎、洪國朝，從今年8月開始，目擊拜會國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、台中商業銀行等轄內 金融機構，蒐集金融機構針對異常帳戶處理程序、法律意見。

主任檢察官陳信郎、洪國朝陸續在今年9月18日、24日，分批辦理教育訓練研習，向台中地檢署檢察官、 市警局各分局詐欺業務承辦人員，講授新制的制度目的、處理流程，冀求新制運作順利。

主任檢察官陳信郎在研習中，以一件金融機構成功阻詐案件為例，說明目前金融機構通報轄區員警，成功阻止被害人匯款後，被害人可能因沒有財產損害，不願製作報案筆錄，導致警方無法通報165系統，將該可疑帳戶即時警示的困境，影響所及造成其他被害人仍陷於隨時可能受騙匯款至該帳戶的風險，檢、警、金不僅無法及時凍結該帳 戶內可疑贓款，後續更衍生追查提領車手等諸多刑事案件。

台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌表示，上述困境未來將可透過「可疑帳戶預警中心」運作，即時發揮阻斷人頭帳戶、 查扣犯罪所得，進而減少民怨之功能。