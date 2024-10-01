北市議員陳重文涉貪羈押獲800萬交保 北檢將提抗告

台北市議員陳重文成立立錡雲端科技，利用議員職權迫使北市社會局、台智光公司在公托中心監視器系統雲端建置案向立錡採購設備，涉嫌今年7月依圖利、偽造文書罪起訴；陳重文自偵查期間羈押禁見至今，台北地院今諭知他以800萬元交保、限制出境、出海、住居及電子監控。台北地檢署對此表示將提抗告。

陳重文與他的律師今天主張，全案證人已詰問完畢，無串供、串證之虞，也沒有聲請新的調查證據，因此在下次開庭前，需要多一點的時間討論案情。他同時自願配戴電子腳鐐以便掌握行蹤，請求具保停押。