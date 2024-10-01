聽新聞
0:00 / 0:00
「青果大王」陳查某孫子提告 味王董座陳清福逃稅遭判刑
「青果大王」陳查某孫子穎川欽和懷疑祖父創設的知名青果集團「大洋僑果」遭味王董事長陳清福等老臣侵占貨款，檢方指控陳清福違反稅捐稽徵法、商業會計法，台北地院審理，今判陳執行有期徒刑2年，緩刑4年。
被起訴者共7人，分別是陳清福、全青及萬果公司登記人負責人陳月鳳、大洋僑果與全青及萬果監察人陳玲玲、集團財務主管林德盛、高朝宗、財務兼會計陳慧玲、陳素蘭。
其中，共犯陳月鳳因過世依法判決公訴不受理；林德盛判刑1年2月，緩刑2年；陳玲玲、高朝宗、陳慧玲、陳素蘭都判應執行有期徒刑10月，緩刑2年。本案可上訴。
大洋僑果前幾年發生多起家族爭產訴訟，陳查某的孫子穎川欽和為爭股權提告，向調查局檢舉陳清福等人涉侵吞貨款。
依檢方起訴書指出，陳清福等人涉嫌指示員工將貨款存進私人帳戶，再利用農產品交易買賣雙方不開立及收取發票、短報實際銷售額的發票、銷貨憑證給盤商，估計陳清福等人2014至2019年逃漏營業稅2390萬元、未分配盈餘稅捐是1203萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言