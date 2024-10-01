「青果大王」陳查某孫子提告 味王董座陳清福逃稅遭判刑

「青果大王」陳查某孫子穎川欽和懷疑祖父創設的知名青果集團「大洋僑果」遭味王董事長陳清福等老臣侵占貨款，檢方指控陳清福違反稅捐稽徵法、商業會計法，台北地院審理，今判陳執行有期徒刑2年，緩刑4年。

被起訴者共7人，分別是陳清福、全青及萬果公司登記人負責人陳月鳳、大洋僑果與全青及萬果監察人陳玲玲、集團財務主管林德盛、高朝宗、財務兼會計陳慧玲、陳素蘭。

其中，共犯陳月鳳因過世依法判決公訴不受理；林德盛判刑1年2月，緩刑2年；陳玲玲、高朝宗、陳慧玲、陳素蘭都判應執行有期徒刑10月，緩刑2年。本案可上訴。

大洋僑果前幾年發生多起家族爭產訴訟，陳查某的孫子穎川欽和為爭股權提告，向調查局檢舉陳清福等人涉侵吞貨款。