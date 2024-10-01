88會館郭哲敏涉貪瀆案 北檢查無不法簽結

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，被控涉嫌行賄檢警。經北檢檢察官過濾扣案卷證、檢舉信後，由於查無具體不法事證，已在今年簽結全案。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上博弈網站及地下通匯，案發後潛逃海外。

新北地檢署對郭哲敏發布通緝，112年8月間被調查局自泰國押解返台，並羈押禁見。新北地檢署去年11月間依銀行法、洗錢防制法等罪起訴郭哲敏。

當時檢警涉足「88會館」引發爭議，新北地檢署、台北地檢署分別分他字案偵辦貪瀆案。北檢偵辦範圍包括郭哲敏疑似行賄檢警的部分，由於過濾扣案卷證內容、檢舉信件後，均查無具體不法事證，已在今年行政簽結。

此外，新北檢偵辦範圍則為新北檢檢察官王涂芝曾出入88會館，其於搜索郭哲敏前的境管處置，是否涉及瀆職；以及前警政署政風室主任、高檢署檢察官黃錦秋，疑似包庇郭哲敏等地下匯兌業者；此部分均於今年行政簽結。