南投縣議員吳瑞芳詐領助理費判刑確定 內政部依法解職

無黨籍南投縣議員吳瑞芳詐領助理費512萬元涉犯貪汙罪，台中高等法院7月更一審宣判，改判2年徒刑、緩刑5年，吳瑞芳未再上訴全案定讞，內政部依地方制度法將吳解職。南投縣議會表示，吳違反選罷法遭判刑確定，且選區議員缺額未達2分之1，無須補選或遞補。

吳瑞芳2010年起擔任南投縣議員至2020年間，沒有實際聘用或足額聘用林女、羅男、劉男等3人擔任助理，卻收取3人身分證件及郵局存摺，向縣議會領取全額公費助理薪資。扣除給劉姓助理部分薪資外，其餘供自己花用，總計詐取助理薪資512萬735元。

南投地方法院一審，認為吳瑞芳犯貪汙治罪條例，因吳瑞芳認罪且繳回犯罪所得，並考量她擔任議員期間，為地方公共建設項目提案多件貢獻極多，減刑判處4年6月徒刑，褫奪公權5年。

二審刑度略減，改判3年10月、褫奪公權4年，最高法院今年初發回更審，經調閱錄音勘驗後，確認吳在偵查中已承認有「領出」助理費，符合自白減刑規定，加上一審時已繳回犯罪所得及問政對地方有所貢獻，符合刑法「情堪憫恕」規定，改判刑2年、緩刑5年、褫奪公權3年、公益捐150萬元，可在上訴。