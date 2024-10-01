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他罵「你祖宗是民進黨的畜牲」被告 法官這理由判無罪！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子被質疑在公園游泳池的淋浴間洗衣服，雙方口角，陳辱罵對方「你祖宗是民進黨的畜牲」，依公然侮辱罪起訴；法院審理，陳不認罪，台北地院認為，陳無犯罪故意，依憲法判決意旨判陳無罪。檢察官、告訴人可上訴。

陳姓男子今年某日下午5時45分在台北市榮星花園游泳池的櫃檯旁，因屢次於淋浴間洗滌衣物影響其他人，告訴人出言勸阻，2人發生口角爭執，陳心生不滿，對被害人罵稱「你祖宗是民進黨的畜牲」，依公然侮辱罪起訴。

陳坦承與告訴人口角，否認公然侮辱。陳說，他沒有在游泳池淋浴間洗滌衣物，而且他講的是「你總覺是民進黨的畜牲」而不是「你祖宗是民進黨的畜牲」，意思是說，告訴人跟民進黨一樣在挑釁、攻擊、陷害別人。

辯護人說，陳被冤枉才一時氣憤脫口而出，非出妨害他人名譽的犯意，且難以知道2人當場熱議的是非曲直，與公然侮辱要件不合。

法官認為，依勘驗錄影內容，陳否認在淋浴間洗衣，後來，雙方情緒激動，告訴人說「你先大聲的」，陳回「誰先大聲！」陳最後說，「你祖宗是民進黨的畜牲，你知道嗎！」2人又繼續爭論陳到底有沒有在淋浴間洗滌衣物。

法官認為，因告訴人自願加入與陳的爭端，致陳以「你祖宗是民進黨的畜牲」的負面言語予以回擊，陳僅於衝突當場短暫用言語回擊告訴人，並未反覆、持續為之，難以認定有貶損告訴人社會名譽、名譽人格的犯意。

法官審理認為，「你祖宗是民進黨的畜牲」的言論，縱使造成告訴人不快或難堪，但他是當場以口語為言論，不是透過網路發表或散布，不具持續性、累積性或擴散性，於在場見聞的第三人而言，不見得會認同陳，甚至還可能譴責陳尖酸刻薄、粗鄙不堪，再參酌憲法判決意旨，認陳不成立犯罪。

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

公然侮辱 民進黨

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