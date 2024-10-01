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已婚醫師載護理師 後座的她摟腰加扶肩…妻蒐證揪尪出軌

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃姓音樂老師和耳鼻喉科醫師結婚10多年，但黃女發現丈夫和郭姓護理師相處親暱，暗中蒐證果真拍到兩人騎機車雙載，郭女還將手扶上丈夫腰間，氣得對兩人提告求償60萬元，法院審理後，認為以兩人機車上互動，且又曾在深夜共處一室，已超過正常人際交往，判兩人應連帶賠償黃女20萬元。

判決指出，黃女和醫生丈夫2003年聖誕節當天登記結婚，黃女經營音樂工作室，丈夫則為診所開業醫師，但黃女發現丈夫跟診所郭姓護理師走得很近，懷疑兩人暗中交往，去年9月起便暗中蒐證。

同年9月9日上午10時許，黃女發現丈夫跟郭女先後騎機車前往馬卡道路某間住宅，兩人在房內共處一室長達1個半小時，離開時卻共乘一部機車，坐在後座的郭女則將手放在醫師腰部，宛如情侶般雙載離開。

黃女先按兵不動繼續蒐證，又於同年9月、10月深夜，發現丈夫深夜騎機車前往郭女租屋處，在屋內和郭女相處長達2至3小時，她質疑丈夫背叛，對丈夫、郭女提告，求償60萬元。

法院審理時，醫師反駁，稱他是去找與同住的陳姓友人，並沒有跟郭女共處一室，當時他會騎機車載郭女，是因為郭女機車故障，他才順路載她一程，郭女當時也只有把手放在他的腹部，又沒有環抱。

郭女也說，當天是偶遇醫生，正好碰到機車壞掉，才請醫師載她一程，也沒有9月、10月黃女指控兩人共處一室的狀況。

但法官檢視黃女提供證據，如果是一般交情的男女友人，後座為避嫌多會以握緊機車後方扶手方式坐好，但郭女坐上醫師機車時，舉止非常自然，手也順勢放在醫師腰際，全然未避瓜田李下之嫌。

另外，醫師辯稱當天是去找陳姓友人，但法院囑託警方前往查訪，發現該地址並無醫師所稱的租客，且醫師提供與陳姓友人的對話，也是今年1月才傳訊，不採信醫師說法。

法官認定，醫師多次於深夜前往郭女租屋處，且久待2至3小時後始騎車離去，孤男寡女深夜共處一室，顯已逾越一般男女關係正常來往分際，兩人已侵害黃女配偶權，判決連帶賠償20萬元。可上訴。

高雄一名已婚醫師騎機車載著診所護理師，法官見後座的她摟腰加扶肩，認定兩人有超友誼關係，判賠元配20萬元。（取自ingimage）
高雄一名已婚醫師騎機車載著診所護理師，法官見後座的她摟腰加扶肩，認定兩人有超友誼關係，判賠元配20萬元。（取自ingimage）

丈夫 出軌 結婚 醫師

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