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不滿好友交女友遭冷落 高醫大男護理生持球棒攻擊同學確定要關

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄醫學大學護理系丁姓男大學生不滿蔡姓友人交女友後刻意疏離，5年前持球棒、刀械二度埋伏攻擊蔡，造成蔡頭部蜘蛛網膜出血、聽力受損與骨折，丁以50萬元與蔡和解，最高法院依重傷害未遂罪判刑3年10月定讞。

丁和蔡原為高雄醫學大學護理系學生，但丁認為蔡交女友後，對他越來越疏離而心生不滿，丁2019年6月3日下午6時許帶刀、酸痛貼布等物埋伏攻擊蔡，意欲弄瞎蔡的雙眼，所幸蔡奮力抵抗而未得逞，兩人事後和解，蔡撤告而法院判決不受理。

未料，丁在法院不受理判決後8天，於同年10月8日上午10時許，在高雄醫學大學地下停車場，拿球棒、水果刀、料理刀埋伏，見蔡和林姓女友出現後，拿球棒猛力重擊蔡的頭部，導致頭部鈍傷、血腫、蜘蛛膜下腔出血、左耳聽力缺損、骨折。

林女見狀大聲呼救，並上前保護蔡，丁再持球棒球棒攻擊林女，造成頭部和手臂骨折、頭皮多處撕裂傷，幸好其他同學經過上前制伏丁，並報警處理。

丁否認犯行，一審時稱他會犯案是因蔡奪走自己的一切，「我也要你付出代價，我要讓你感受我的痛苦，我要刺瞎你的雙眼，讓你嘗嘗眾叛親離、失去夢想、無助絕望的感覺是甚麼樣的滋味」。

更一審時，丁供稱自己當時精神狀況很差，很久沒有睡好覺，吃藥也壓不下來，買鋁棒是拿來打枕頭、打床發洩用的，他本來是要戳瞎蔡的雙眼，但是用球棒敲完蔡之後，就把球棒丟掉，他只是要教訓蔡，沒有殺人或重傷害的犯意。

蔡作證指出，剛認識丁時，自己沒有女朋友，後來才跟林女交往，「我覺得丁對我有超越一般同學的喜歡」，案發當天他到停車場牽車，丁持球棒打他的後腦勺，他就直接倒地意識不清了，林女站出來保護他，並趴在他身上，也被丁拿球棒毆打。

一、二審認為丁雖有憂鬱症，但經醫院評估案發時辨識行為能力沒有減損，依重傷害未遂罪判丁4年10月徒刑，判決被最高法院撤銷發回更審；更一審考量丁以50萬元和蔡達成和解且給付完畢，蔡也不予追究，改判3年10月徒刑，最高法院駁回上訴，維持更一審判決，全案定讞。

示意圖／ingimage
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女友 醫學 骨折

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