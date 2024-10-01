快訊

山陀兒颱風侵台 台北市今天下午5時關閉疏散門、越堤道

山陀兒直撲！好市多「三層高貨架被搬空」 網嚇：彷彿世界末日

獨／Gogoro遭爆用大陸製零件 經部調查結果大逆轉

海天科爆商業機密外洩…到職未滿2月女業務洩採購金額被起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

專營工業電腦數據儲存系統的海天科公司今年5月間爆發商業祕密外洩事件，蔡姓女業務在辦理客戶的出貨訂單時，將公司的訂單採購最終金額洩漏給客戶，遭海天科公司察覺並提告桃園地檢署偵結，依刑法317條的妨害工商秘密罪嫌將蔡女起訴，蔡女事後已離職。

起訴指出，28歲的蔡女今年3月13日到職，在桃園中壢青埔地區的海天科公司擔任業務，根據海天科公司的工作規則，員工在職期間負有保守業務秘密的義務。

蔡女於任職期間，因業務需要知悉並持有公司的採購最終金額，這些商業資料與訊息皆屬公司的工商秘密，不得任意洩露。然而，蔡女於今年5月2日處理客戶出貨訂單時，將公司的訂單採購最終金額洩露給客戶，海天科公司循線追查，發現蔡女涉案提告。

檢察官偵辦後，認為蔡女所為觸犯妨害秘密案件並依法起訴，刑法317條顯示「依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務而無故洩漏之者，處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金」。

桃園中壢海天科公司前蔡姓女業務，涉嫌於任職期間將公司訂單採購最終金額洩漏給客戶遭公司提告，桃園地檢署偵結，依妨害工商秘密罪嫌將蔡女起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園中壢海天科公司前蔡姓女業務，涉嫌於任職期間將公司訂單採購最終金額洩漏給客戶遭公司提告，桃園地檢署偵結，依妨害工商秘密罪嫌將蔡女起訴。記者陳恩惠／攝影

客戶 提告 桃園地檢署

延伸閱讀

薪水低想換工作…面試問「離職原因」怎答？ 網籲別踩一地雷

兩竹科工程師遭詐賭「逾1.2億元」離職跑路 警逮太陽聯盟10人

準備離職？COVER徵求「繁體字圈」hololive社群經理 年薪500萬日幣起跳

都離職了！老闆要求「別退公司群組」 過來人曝慘痛經驗：被吃死死

相關新聞

不滿好友交女友遭冷落 高醫大男護理生持球棒攻擊同學確定要關

高雄醫學大學護理系丁姓男大學生不滿蔡姓友人交女友後刻意疏離，5年前持球棒、刀械二度埋伏攻擊蔡，造成蔡頭部蜘蛛網膜出血、聽...

貪汙免刑！禮盒藏8000禮券 他繳回犯罪所得不必關

高速公路局北工處北區養護工程分局內湖工務段約僱修護技工簡怡正，辦理工程驗收收受廠商國樹公司詹木村1盒水果，盒底有8000...

海天科爆商業機密外洩…到職未滿2月女業務洩採購金額被起訴

專營工業電腦數據儲存系統的海天科公司今年5月間爆發商業祕密外洩事件，蔡姓女業務在辦理客戶的出貨訂單時，將公司的訂單採購最...

詐團首腦騙2億又因吃醋打死女友 350萬和解免走國民參審

于姓男子懷疑吳姓女友出軌，去年10月痛毆打死吳女，于男落網後，檢警又查出他涉入虛擬幣詐欺，從70名被害人手中詐得2億元，...

96萬鋼材賤賣16萬…高公局老約聘工涉貪 二審今判4年

台中市曾姓男子擔任高速公路局中區養護分局約聘養護工多年，熟悉庫房管理，2019年至2020年間，將總價96萬元的材料，以...

行人走斑馬線…雲林男開車撞上 害人腦傷無法自理判6月

楊姓男子前年9月12日開車，進入雲林北港大同與民享路口左轉，未暫停讓行人先行通過，撞擊陳姓男子倒地，致腦傷需專人照顧、生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。