海天科爆商業機密外洩…到職未滿2月女業務洩採購金額被起訴

專營工業電腦數據儲存系統的海天科公司今年5月間爆發商業祕密外洩事件，蔡姓女業務在辦理客戶的出貨訂單時，將公司的訂單採購最終金額洩漏給客戶，遭海天科公司察覺並提告，桃園地檢署偵結，依刑法317條的妨害工商秘密罪嫌將蔡女起訴，蔡女事後已離職。

起訴指出，28歲的蔡女今年3月13日到職，在桃園中壢青埔地區的海天科公司擔任業務，根據海天科公司的工作規則，員工在職期間負有保守業務秘密的義務。

蔡女於任職期間，因業務需要知悉並持有公司的採購最終金額，這些商業資料與訊息皆屬公司的工商秘密，不得任意洩露。然而，蔡女於今年5月2日處理客戶出貨訂單時，將公司的訂單採購最終金額洩露給客戶，海天科公司循線追查，發現蔡女涉案提告。