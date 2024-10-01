海天科爆商業機密外洩…到職未滿2月女業務洩採購金額被起訴
專營工業電腦數據儲存系統的海天科公司今年5月間爆發商業祕密外洩事件，蔡姓女業務在辦理客戶的出貨訂單時，將公司的訂單採購最終金額洩漏給客戶，遭海天科公司察覺並提告，桃園地檢署偵結，依刑法317條的妨害工商秘密罪嫌將蔡女起訴，蔡女事後已離職。
起訴指出，28歲的蔡女今年3月13日到職，在桃園中壢青埔地區的海天科公司擔任業務，根據海天科公司的工作規則，員工在職期間負有保守業務秘密的義務。
蔡女於任職期間，因業務需要知悉並持有公司的採購最終金額，這些商業資料與訊息皆屬公司的工商秘密，不得任意洩露。然而，蔡女於今年5月2日處理客戶出貨訂單時，將公司的訂單採購最終金額洩露給客戶，海天科公司循線追查，發現蔡女涉案提告。
檢察官偵辦後，認為蔡女所為觸犯妨害秘密案件並依法起訴，刑法317條顯示「依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務而無故洩漏之者，處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金」。
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