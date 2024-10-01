詐團首腦騙2億又因吃醋打死女友 350萬和解免走國民參審

于姓男子懷疑吳姓女友出軌，去年10月痛毆打死吳女，于男落網後，檢警又查出他涉入虛擬幣詐欺，從70名被害人手中詐得2億元，詐欺部分經雲林地檢署起訴，殺人部分則由雄檢偵辦。原要採國民法官審理，但吳女家屬不願走國民參審，法官考量于以350萬元和解，尊重家屬請求，改為一般刑事案審理程序。

于男與女友在高雄租屋生活，去年10月3日，于到吳女租屋處，發現房內還有另名男子，質疑吳女出軌，對兩人拳打腳踢。

該名男子遭毆後先行離開，留下吳女與于男、陳男在場，于不滿吳女出軌，在房內繼續痛毆吳女，導致吳女頭部等處受傷，吳女倒地昏迷後，于男卻未將吳女送醫，下樓與陳男開車逃離。吳女頭部重創住院昏迷11天後死亡，于作案隔天就落網。

于男涉入殺人罪，檢警追查時，又發現他另涉及一起虛擬幣詐欺，該詐團是由綽號「禾哥」的于男（41歲）指揮，且旗下分工明確，設有「商戶部」、「派工部」及「業務部」等單位，全台估有70人受害，遭詐金額高達2億多元。

檢警去年7月2日至今年1月12日間，發動5波搜索查獲于姓主嫌、吳姓金主，及相關水房幹部、操盤手及車手等一共18人，移送雲林地檢後其中15人聲押獲准，涉案人等今年5月均被雲林地檢署依詐欺、組織等罪起訴。

于男涉犯殺人罪部分，今年3月被高雄地檢署起訴後，走國民法官審理，因與吳女家屬談妥以350萬元達成和解，于男一口氣先拿出300萬元，尾款50萬元將於停止羈押或出監後1個月內給付。

家屬拿到錢和解後，也具狀給法官，指出國民法官審理程序冗長，造成被害人家屬一再回憶親人死亡結果，盼訴訟程序儘速終結，讓家人能早日回復日常生活。