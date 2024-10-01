快訊

山陀兒颱風侵台 台北市今天下午5時關閉疏散門、越堤道

山陀兒直撲！好市多「三層高貨架被搬空」 網嚇：彷彿世界末日

獨／Gogoro遭爆用大陸製零件 經部調查結果大逆轉

詐團首腦騙2億又因吃醋打死女友 350萬和解免走國民參審

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

于姓男子懷疑吳姓女友出軌，去年10月痛毆打死吳女，于男落網後，檢警又查出他涉入虛擬幣詐欺，從70名被害人手中詐得2億元，詐欺部分經雲林地檢署起訴，殺人部分則由雄檢偵辦。原要採國民法官審理，但吳女家屬不願走國民參審，法官考量于以350萬元和解，尊重家屬請求，改為一般刑事案審理程序。

于男與女友在高雄租屋生活，去年10月3日，于到吳女租屋處，發現房內還有另名男子，質疑吳女出軌，對兩人拳打腳踢。

該名男子遭毆後先行離開，留下吳女與于男、陳男在場，于不滿吳女出軌，在房內繼續痛毆吳女，導致吳女頭部等處受傷，吳女倒地昏迷後，于男卻未將吳女送醫，下樓與陳男開車逃離。吳女頭部重創住院昏迷11天後死亡，于作案隔天就落網。

于男涉入殺人罪，檢警追查時，又發現他另涉及一起虛擬幣詐欺，該詐團是由綽號「禾哥」的于男（41歲）指揮，且旗下分工明確，設有「商戶部」、「派工部」及「業務部」等單位，全台估有70人受害，遭詐金額高達2億多元。

檢警去年7月2日至今年1月12日間，發動5波搜索查獲于姓主嫌、吳姓金主，及相關水房幹部、操盤手及車手等一共18人，移送雲林地檢後其中15人聲押獲准，涉案人等今年5月均被雲林地檢署依詐欺、組織等罪起訴。

于男涉犯殺人罪部分，今年3月被高雄地檢署起訴後，走國民法官審理，因與吳女家屬談妥以350萬元達成和解，于男一口氣先拿出300萬元，尾款50萬元將於停止羈押或出監後1個月內給付。

家屬拿到錢和解後，也具狀給法官，指出國民法官審理程序冗長，造成被害人家屬一再回憶親人死亡結果，盼訴訟程序儘速終結，讓家人能早日回復日常生活。

法官認為，考量被害人家屬傷痛，應優先考量家屬就訴訟程序進行、量刑事項意見，才能更實質貼近國民對於司法瞭解及信賴，考量雙方已達成和解，並表明希望本案不行國民參與審判程序，因此同意家屬意見，裁定不行國民參與審判，改為一般刑事案審理程序，可抗告。

于姓男子（左）涉嫌打死女友後，在大樓下搭藍色轎車逃逸。記者林保光／翻攝
于姓男子（左）涉嫌打死女友後，在大樓下搭藍色轎車逃逸。記者林保光／翻攝

國民法官 殺人 詐欺

延伸閱讀

納豆工作銳減「收入斷崖式下滑」 女友依依燒聲賣力直播帶貨

女友搬離家想同居準備國考 提1要求惹怒眾人：男生要三思

影／詐團假女聲罐頭問候騙投資 刑事局赴南投查捕機房6男女

過程如電影情節…詐團製造金流斷點 車手被判1年10月

相關新聞

不滿好友交女友遭冷落 高醫大男護理生持球棒攻擊同學確定要關

高雄醫學大學護理系丁姓男大學生不滿蔡姓友人交女友後刻意疏離，5年前持球棒、刀械二度埋伏攻擊蔡，造成蔡頭部蜘蛛網膜出血、聽...

貪汙免刑！禮盒藏8000禮券 他繳回犯罪所得不必關

高速公路局北工處北區養護工程分局內湖工務段約僱修護技工簡怡正，辦理工程驗收收受廠商國樹公司詹木村1盒水果，盒底有8000...

海天科爆商業機密外洩…到職未滿2月女業務洩採購金額被起訴

專營工業電腦數據儲存系統的海天科公司今年5月間爆發商業祕密外洩事件，蔡姓女業務在辦理客戶的出貨訂單時，將公司的訂單採購最...

詐團首腦騙2億又因吃醋打死女友 350萬和解免走國民參審

于姓男子懷疑吳姓女友出軌，去年10月痛毆打死吳女，于男落網後，檢警又查出他涉入虛擬幣詐欺，從70名被害人手中詐得2億元，...

96萬鋼材賤賣16萬…高公局老約聘工涉貪 二審今判4年

台中市曾姓男子擔任高速公路局中區養護分局約聘養護工多年，熟悉庫房管理，2019年至2020年間，將總價96萬元的材料，以...

行人走斑馬線…雲林男開車撞上 害人腦傷無法自理判6月

楊姓男子前年9月12日開車，進入雲林北港大同與民享路口左轉，未暫停讓行人先行通過，撞擊陳姓男子倒地，致腦傷需專人照顧、生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。